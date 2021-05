Aston Martin abandonne la boîte manuelle

Au moment où Aston Martin a dévoilé la Vantage AMR à boîte manuelle en 2019, le constructeur avait alors promis qu’il serait le dernier à commercialiser des véhicules équipés d’une boîte mécanique. Cet engagement envers les puristes vient de prendre le bord, gracieuseté du nouveau chez de la direction de la compagnie, Tobias Moers.

Ce dernier a confirmé au magazine Road & Track qu’Aston Martin prévoit d’abandonner complètement la transmission manuelle. Le dirigeant, qui était auparavant à la tête de Mercedes-AMG, a également déclaré aux médias australiens que la boîte de vitesses sera progressivement retirée de la gamme Vantage dans le cadre de la mise à jour du modèle prévue pour 2022. Cela contredit les plans du constructeur qui prévoyaient que la boîte manuelle demeurerait une option individuelle pour la Vantage.

« Nous avons fait quelques évaluations à propos de la boîte manuelle et en sommes venus à la conclusion que vous n’en avez plus besoin », a déclaré Tobias Moers à la presse australienne, selon ce que rapporte le magazine australien Motoring. « Et vous devez la mettre à jour chaque année avec les nouvelles réglementations sur les émissions parce que c’est un groupe motopropulseur sur mesure. Cela n’a aucun sens. »

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Aston Martin Aston Martin Vantage AMR

Et pour en rajouter, Road & Track ne s’est pas montré entiché de la version AMR et de son prix, surtout. Ils ont recommandé aux acheteurs d’attendre que la Vantage régulière à boîte manuelle débarque en Amérique du Nord pour en avoir le plus possible pour leur argent. Aston Martin a confirmé que la version 2021 de la Vantage proposera toujours l’option d’une boîte mécanique.

Tobias Moers mentionne que les acheteurs d’Aston Martin préfèrent « massivement » les transmissions automatiques, donc dépenser de l’argent pour garder la manuelle n’est pas vraiment logique, surtout si l’on considère la situation financière actuelle de l’entreprise.

N’empêche, c’est dommage et ça demeure une autre journée sombre pour la transmission manuelle.