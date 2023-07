• La Mercedes-Benz CLE Coupe 2024 est dévoilée.

Mercedes-Benz lance une nouvelle voiture sur le marché. Oui, vous avez bien lu ; une voiture plutôt qu’un VUS. Avant de partir en peur toutefois, un décompte de ce que propose la gamme nous fait comprendre que la compagnie n’a pas vraiment ajouté un modèle à sa famille. Au contraire, elle a en fait réduit son offre automobile en faisant un peu de consolidation.

Concrètement, jusqu’à récemment, on pouvait compter trois coupés au sein de la gamme, soit des versions 2-portes des Classe C, E et S. La dernière a été abandonnée en premier et l’an dernier, on faisait de même avec les deux autres. C’est simple, la demande pour ce type de carrosserie ne justifiait pas les investissements nécessaires pour les renouveler.

Cependant, Mercedes-Benz ne voulait pas laisser sa clientèle sans options. Ainsi, elle a en quelque sorte fusionné les modèles pour donner vie à la Classe CLE Coupe 2024, une version qui va venir répondre aux besoins de tous ceux qui sont toujours intéressés par la conduite d’un modèle coupé. Notez qu’une version décapotable suivra également.

Extérieur de la Mercedes-Benz CLE Coupe 2024

En matière de style, on reconnaît bien la signature de la compagnie et toute l’élégance que peut nous proposer un coupé est présente avec cette nouvelle création.

Les dimensions du modèle nous racontent où se situe cette voiture par rapport à celles qu’elle remplace. Pour ce qui est de la longueur, la CLE Coupe s’étire sur 164 mm de plus que l’ancienne Classe C coupée; elle est même plus longue de 15 mm que la version 2-portes de la Classe E coupée. En largeur, c’est identique à cette dernière, mais 50 mm plus larges que la Classe C coupée.

Pour ce qui est la hauteur, la nouvelle venue gagne 23 mm, mais en perd 2 par rapport à la vieille E coupée. Enfin, l’empattement croît de 25 mm en comparaison avec la Classe C coupée, mais en sacrifie 8 vis-à-vis le coupé de Classe E.

Intérieur de la Mercedes-Benz CLE Coupe 2024

La nouvelle CLE Coupe est plus spacieuse, à des degrés différents, que l’ancienne C coupée. Par rapport à la Classe E coupée, elle perd un peu d’espace ici et là, mais en gagne ici et là également. Le plus gros sacrifice est à l’arrière où le dégagement pour les jambes est moindre. En revanche, nos bras et épaules vont mieux respirer.

L’habitacle va bien sûr proposer le nec plus ultra en matière de fonctionnalités, notamment avec des écrans jumelés de 12,3 et 11,8 pouces pour le bloc d’instruments et le système multimédia, un éclairage d’ambiance, la plus récente génération du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ainsi qu’une chaîne audio Burmester offrant 17 haut-parleurs. Des sièges sport, spécifiquement dessinés pour ce nouveau modèle, seront de la partie.

La mécanique de la Mercedes-Benz CLE Coupe 2024

Le Canada aura droit à une seule solution sous le capot, soit le 4-cylindres turbo de 2,0 litres de la version C300 4Matic. Sa prestation est de 255 chevaux et 295 lb-ft de couple. Un système hybride léger de 48 volts sera également de la partie pour fournir une aide précise, notamment lors des départs. Le moulin sera jumelé à la boîte automatique à neuf rapports de l’entreprise. Mercedes-Benz explique aussi que son rouage intégral profite d’améliorations avec ce modèle, entre autres pour ce qui est de la distribution et la répartition du couple au train avant.

La Classe CLE va se pointer au pays au début de 2024 en configuration coupée. Pour ce qui est du cabriolet, il faudra atteindre à l’été 2024.