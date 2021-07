Les puristes ont crié au meurtre lorsque la légendaire marque Aston Martin a annoncé, elle aussi, qu’elle allait produire un VUS, comme l’ont fait quantité d’autres bannières prestigieuses comme Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce… et Porsche, la pionnière, il ne faut pas l’oublier.

David Brown, Sean Connery et James Bond lui-même se sont probablement tous retournés dans leur tombe. Toujours est-il que le geste commence à porter ses fruits pour la firme britannique, car depuis le début de l’année, elle assiste à une explosion de ses ventes.

En fait, le progrès est de 224 % et vous l’aurez deviné, c’est grâce au premier VUS de la marque, le DBX. Incidemment, nous avons récemment pris le volant de ce dernier et nous vous reviendrons sous peu avec tous les détails le concernant.

Les pertes de l’entreprise ont conséquemment été moindres lors du premier exercice financier de l’année.

Photo : Aston Martin Aston Martin DBX, hayon

Quant aux chiffres de ventes, et bien, c’est plutôt simple ; le DBX a représenté plus de la moitié des 2901 transactions réalisées par l’entreprise entre janvier et juin.

« En nous appuyant sur le succès du DBX, notre premier VUS, nous avons depuis livré deux autres nouveaux véhicules et avec d’autres lancements de produits passionnants à venir, nous sommes bien positionnés pour la croissance. » - Lawrence Stroll, grand patron d’Aston Martin

Le DBX est entré en production en juillet 2020. Depuis, il aide Aston Martin à aller chercher une nouvelle clientèle. Et, ultimement, il permettra peut-être à la firme de nous donner d’autres bolides d’exception. Si c’est le cas, on peut très bien vivre avec le DBX.

Aston Martin vise un volume d’environ 6000 unités en 2021 et elle est en voie d’atteindre cet objectif, ou du moins de s’en approcher grandement.

Photo : Aston Martin Aston Martin DBX, arrière