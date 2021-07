Voici l’intérieur du premier VUS d’Aston Martin, le DBX

Nous avons eu l’occasion de vous partager quelques informations à propos du premier VUS qui sera proposé par la marque Aston Martin, soit le DBX. Hier, on a eu droit à la première image de l’intérieur du véhicule. Son prix, en dollars américains, a aussi été rendu public. Le DBX doit être dévoilé en chine le 20 novembre prochain.

Commençons par ce qui va demeurer identique de ce côté-ci de la frontière, soit l’habitacle.

La photo montre une présentation qui prend une magnifique teinte caramel. Les sièges en cuir profitent évidemment de surpiqûres et à la voûte, on décèle la présence d’un fini Alcantara. On retrouve à l’arrière des contrôles pour la climatisation, de même que des buses d’aération intégrées aux piliers B. À l’avant, l’écran du système de navigation ne fait pas qu’adopter une forme carrée ou rectangulaire. On a en fait droit à une approche atypique.

Aston Martin mentionne aussi que sous la console centrale se trouve un généreux compartiment de rangement, capable de recevoir des sacs à main et des tablettes/ordinateurs portables. On peut aussi voir un immense toit panoramique.

On imagine l’espace généreux, mais aucune donnée n’a été partagée à ce chapitre. La compagnie dit avoir mené de savantes études (six mois durant) afin de pouvoir concocter un milieu de vie qui pourra plaire à des hommes et à des femmes de gabarits différents. Avec ce véhicule, on a conçu une nouvelle plateforme et l’accent a vraiment été mis sur l’espace intérieur. Ce sera à voir et à confirmer.

Quant au prix, il a été fixé à 189 900 $ en devise américaine. Il faut donc s’attendre à une facture au-delà des 200 000 $ de ce côté-ci de la frontière. Ça place le DBX en compétition directe avec les Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan et Bentley Bentayga de ce monde.

Mécaniquement, rappelons en terminant que sous le capot de l'Aston Martin DBX, on va retrouver un moteur V8 de 4 litres appartenant au catalogue de Mercedes-Benz. Avec 542 chevaux et 516 livres-pieds de couple, disons que ça promet.