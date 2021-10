Atlis dévoile un prototype de sa camionnette électrique XT

Les camionnettes électriques, on ne vous apprend rien, vont se multiplier sur le marché au cours des deux prochaines années. Certains modèles vont être le fruit de nouvelles entreprises, comme c’est le cas avec le R1T de la firme Rivian.

D’autres compagnies espèrent percer le marché, comme Lordstown ou encore Atlis. Parlant de cette dernière, elle vient de dévoiler un prototype de son XT, annonçant pour ce dernier une autonomie d’environ 800 kilomètres et un temps de recharge en 15 minutes.

Ce sont de bien belles promesses, mais la prudence est de mise avec de telles annonces.

Jusqu’à maintenant, cette compagnie naissante s’est largement appuyée sur le financement participatif. Son modèle XT a été annoncé une première fois en 2019 et sa production devait s’amorcer en 2020. Bon, avec la pandémie, on veut bien comprendre la situation, mais on ne sait toujours pas quand le modèle entrera en production.

Le XT est basé sur la plateforme XP d’Atlis, dont la compagnie a indiqué qu’elle servirait une gamme complète de véhicules. Atlis a précédemment déclaré que la version offrant une autonomie de quelque 800 kilomètres verrait son prix de départ être de 78 000 $ américains et qu’elle proposerait une capacité de remorquage de 35 000 livres pour les caravanes à sellette et avec les attelages à col de cygne. Atlis proposerait aussi, éventuellement, des versions offrant moins d’autonomie, soit autour 400 et 600 kilomètres, respectivement.

Photo : Atlis Prototype Atlis XT, trois quarts avant

Lors du dévoilement du prototype, l’entreprise a déclaré que le modèle XT serait livrable avec une caisse de 6,5 pieds ou de 8,0 pieds, ainsi qu’un coffre avant proposant un volume de 524 litres. Selon Atlis, la caisse et le coffre seront équipés d’une doublure pulvérisée, de prises de courant et de ports USB. Conçu pour être utilisé par les parcs automobiles, le XT pourra également être équipé d’une partie arrière pouvant être personnalisée pour répondre aux besoins (plateau, boîte, etc.).

De plus, des configurations à trois et à six passagers seront possibles.

Comme on le mentionnait plus tôt, ce sont de bien belles promesses, mais les défis demeurent entiers pour cette entreprise.

Par exemple, la compagnie fait allusion à une technologie de batterie avancée, mais elle devra livrer la marchandise si elle veut atteindre l’autonomie promise de quelque 800 kilomètres. Elle devra également mettre sur pied un réseau de stations de recharge rapide de 1,5 mégawatt pour permettre le temps de recharge de 15 minutes qui a été annoncé.

Atlis doit également financer la fabrication. Bref, il faudra suivre cette histoire de près afin de voir si les étapes pour arriver à quelque chose de concret seront respectées.

S’il parvient à être produit, l’Atlis XT rivaliserait avec les camionnettes électriques ultras robustes de Bollinger, le GMC Hummer EV et le Tesla Cybertruck, notamment.

Photo : Atlis Prototype Atlis XT, coffre avant