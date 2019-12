Lordstown Motors montre la camionnette électrique Endurance

Après Rivian, après Tesla, une autre nouvelle entreprise vient de présenter son projet de développement pour la création d'une camionnette entièrement électrique.

Lordstown Motors est une filiale de la firme Workhorse Group, qui a fait parler d'elle lorsqu'elle a conclu une entente de location de l'usine GM de Lordstown, en Ohio, maintenant inactif. La nouvelle compagnie développe présentement une camionnette électrique, et elle est ou n’est pas soutenue financièrement par General Motors, dépendant de comment on interprète les vagues annonces faites par les parties impliquées jusqu'à présent.

Lordstown Motors a déclaré avoir signé un accord avec GM « concernant le financement de l'achat et du démarrage initial de l'usine de Lordstown Motors ». L'usine étant actuellement désaffectée, et nécessitant un réaménagement majeur pour accueillir la production de VE (les estimations du coût de ce réaménagement vont jusqu'à 300 millions de dollars américains), la déclaration implique un certain soutien financier du géant de l'automobile pour amener l'usine au « démarrage initial ».

Quoi qu’il en soit, ce que nous voyons dans ces images est un camion toujours en phase très préliminaire de développement. Quant aux détails de performance fournis par l'entreprise, om parle d’un prix de base de 52 000 $, une autonomie allant de 200 à 260 milles (ou entre 322 et un peu moins de 420 km), une capacité de remorquage de 6000 lb (2721 kg) et une vitesse de pointe de 80 mi/h (un peu moins de 130 km/h). Le camion obtiendra une puissance totale de 600 chevaux grâce aux quatre moteurs dans les moyeux des roues.

Ces chiffres demeurent entièrement théoriques, évidemment, mais on ne peut s’empêcher d’y aller avec une petite comparaison entre les capacités de l'Endurance et celles proposées récemment par un certain Elon Musk pour le futur Cybertruck de Tesla. Ce VE devrait être offert à 49 900 $ et pouvoir remorquer jusqu'à 10 000 lb (4536 kg), offrir une autonomie de 300 milles (483 km) et fonctionner avec un système de traction intégrale à deux moteurs.

L'autre comparaison évidente à faire est avec la compagnie Rivian, autre nouvelle entreprise œuvrant dans la mobilité électrique qui a, pour sa part, déjà réussi à obtenir du financement à très grande échelle et à conclure des ententes avec de gros joueurs tels Ford et Amazon (qui, à elle seule, a passé une commande de 100 000 fourgonnettes de livraison auprès de la compagnie). L'entreprise en est déjà à l'étape des essais des versions prototypes de sa camionnette R1T à batterie.

Il y a un peu plus d'un an, Rivian était au stade de dévoiler quelques esquisses préliminaires et des chiffres de performance pour son futur pick-up électrique. Nous devrons attendre de voir si Workhorse Motors avance au même rythme.