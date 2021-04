Audi ajoute un modèle électrique à sa gamme, soit le Q4 e-tron. Ce dernier, basé sur la même plateforme (MEB) que le Volkswagen ID.4, se veut plus petit et plus abordable que le modèle e-tron ; attendez-vous donc à en voir un peu plus sur les routes.

Comme son nom l’indique, le Q4 e-tron va venir se positionner entre le Q3 et le Q5. Cependant, son empattement plus long et le positionnement de son bloc-batterie dans le plancher font que son volume intérieur sera plus près du Q5, ce qui va profiter aux passagers arrière. Deux styles de carrosserie seront proposés, soit une plus standard, ainsi qu’une variante Sportback qui sacrifie un peu d’espace de chargement en échange d’un style plus accrocheur et sportif.

Photo : Audi Audi Q4 e-tron Sportback 2022

Comme avec le Volkswagen ID.4, la configuration de base est composée d’un seul moteur électrique de 201 chevaux, mécanique qui est située sur l’essieu arrière. Le modèle va porter l’appellation 40. Un bloc-batterie de 82 kWh (77,0 kWh utilisable) est de série et Audi prévoit une autonomie estimée à 250 miles (402 km) par l’EPA pour cette version de base. Le Q4 e-tron 50 quattro, plus puissant, va proposer la traction intégrale avec des moteurs à l’avant et à l’arrière, le tout pour une puissance totale de 295 chevaux et un couple de 339 livres-pieds. L’autonomie risque d’être légèrement moindre, mais en revanche, les performances seront plus relevées.

La capacité de recharge du Q4 e-tron pourra atteindre 125 kilowatts et Audi mentionne qu’elle prévoit offrir une certaine quantité de recharge gratuite sur le réseau Electrify America du groupe Volkswagen. On peut anticiper le même genre d’offre au Canada. Des palettes au volant permettront au conducteur d’ajuster le niveau de freinage régénérateur qui se déclenche lorsqu’on relâche la pédale d’accélérateur.

Audi Q4 e-tron 2022, profil

Un écran tactile de 10,1 pouces pour le système multimédia est de série, de même qu’un écran de 10,3 pouces pour le bloc d’instruments. Un système d’affichage tête-haute à réalité augmentée est aussi de la partie.

La Q4 e-tron se veut en fait une variante plus luxueuse du Volkswagen ID.4. Et, esthétiquement, même si ça demeure une question de goût, on doit avouer que la gueule de ce Q4 e-tron est assez spectaculaire. C’est aussi vrai pour la présentation intérieure qui, visuellement, est au poil.

Le modèle est attendu vers la fin de la présente année.