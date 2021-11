Craignant peut-être que les gens n'aient pas remarqué les larges narines de la marque sur ses derniers modèles, BMW a donné un aperçu du prochain VUS de performance Concept XM en publiant une image illustrant les narines évasées illuminées.

L'image révèle une grande calandre éclairée, encadrée par des phares étroits à DEL. Dans ce qui est une première pour BMW, nous pouvons également voir des diodes électroluminescentes montées sur le toit. Le pare-chocs est similaire à ce que nous avons vu dans les modèles M récents, sauf qu'il a de petites prises d'air.

L'ancien PDG de BMW, Marcus Flasch, avait précédemment confirmé que la division M travaillait sur un modèle unique (qui ne serait donc pas offert par BMW proprement dit), et on croit que le Concept XM est ce modèle.

On pense également que le modèle aura à peu près les dimensions d'un X7, d'après les véhicules d’essais camouflés vus ici et là, mais avec un look beaucoup plus sportif grâce à des lignes plus sculptées.

Bien que BMW n'ait pas encore confirmé les caractéristiques techniques du XM, la rumeur fait qu'il s'agira du véhicule de série le plus puissant jamais construit par le constructeur. Le groupe motopropulseur hybride serait composé d'un moteur V8 biturbo combiné à un moteur électrique, avec une puissance totale qui dépasserait les 750 chevaux.

Nous en saurons plus le 29 novembre.

