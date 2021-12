BMW propose déjà des modèles hyper luxueux, mais la firme bavaroise a des visées encore plus singulières. En effet, avec le concept XM qu’il vient de dévoiler, le constructeur allemand a dans sa mire les Lamborghini Urus et e futur Ferrari Purosangue de ce monde.

Et on parle ici d’un modèle M à part entière, non d’une version M d’un produit existant. On n’a pas vu ça depuis la M1. Et pour ceux qui pourraient être surpris par la chose, sachez qu’un véhicule M sur trois qui est vendu en Amérique du Nord est un VUS ; et le marché est grandissant.

Ce véhicule ne sera commercialisé que comme proposition M, d’ailleurs.

Marcus Syring, le responsable du design de la division M de BMW, mentionne que la version de production, qui est anticipée pour la fin de l’année prochaine, sera porteuse de 80 à 90 % des éléments de design que l’on peut voir sur cette étude. Le styliste a expliqué que la division M souhaitait célébrer ses 50 ans (elle a été fondée en 1972) avec quelque chose de surprenant, d’inattendu. D’ailleurs, le VUS emprunte des éléments que l’on a pu voir sur la M1, apparue en 1978. C’est notamment le cas des deux logos BMW qui sont présents à l’arrière sur la lunette.

« Un bon design commence par de bonnes proportions », a-t-il ajouté.

Photo : BMW Le concept BMW XM, profil

Le design du XM va aussi intégrer des caractéristiques que l’on retrouve sur les autres VUS de la marque. On le devine, il inspirera aussi les créateurs pour la suite des choses avec les prochaines générations de certains modèles. Ce qui surprend le plus, c’est la forme qu’emprunte la partie arrière, très différente et distincte. À l’avant, on retrouve bien sûr les narines traditionnelles de la marque, et ces dernières sont plutôt massives.

Quant aux proportions, le XM a le même empattement de 122,2 pouces que le X7. Il repose sur des roues de 23 pouces qui pourraient laisser leur place à des unités plus petites.

Sous le capot, le XM va utiliser le V8 biturbo de 4,4 litres de la marque, mais il proposera d’une configuration hybride enfichable. On annonce la prestation à 750 chevaux et 737 lb-pi de couple, ce qui va en faire le modèle M le plus puissant de l’histoire. Les rivaux visés ont des capacités qui tournent autour de 650 forces.

On espère une autonomie autour de 50 kilomètres et oui, le moteur pourrait éventuellement se retrouver sous d’autres configurations M à travers la famille.

Photo : BMW Le concept BMW XM, intérieur

À l’intérieur, c’est évidemment très moderne et le cuir prend une allure plutôt riche. Il n’y a pas de troisième rangée de sièges, c’est à noter. Les sièges de la deuxième rangée sont recouverts d’un velours matelassé, mais on verra pour le modèle de production. Chose certaine, il est clair qu’on vise une clientèle encore plus fortunée ici avec ce véhicule.

L’assemblage du XM va s’amorcer à la fin de l’année prochaine à l’usine BMW de Spartanburg, en Caroline du Sud. Il faut s’attendre à un prix départ bien au-delà des 100 000 $.

Photo : BMW Le concept BMW XM, avant