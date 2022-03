Photo : V.Aubé BMW X3 M40i 2022, profil

Auto123 met à l’essai le BMW X3 M40i 2022.

Il faut se lever tôt pour trouver chaussure à son pied dans le créneau des VUS et multisegments de luxe de nos jours, plus précisément dans les tailles sous-compactes et compactes. J’ai récemment pu reprendre le volant du BMW X3 M40i, en livrée 2022, l’utilitaire bavarois qui en est déjà à la deuxième version de cette troisième génération. Autrement dit, comme un bon vin, l’utilitaire – qui a sensiblement les mêmes dimensions que le tout premier BMW X5 des années 2000 – a bien vieilli, très bien même. En fait, cette version spécifique du véhicule haut sur pattes est potentiellement ma préférée de la catégorie des VUS compacts de luxe.

Certains me diront : « Vincent, tu y vas encore pour le compromis avec cette version M40i ». C’est vrai que le X3 tatoué du petit « M » glisse parfaitement entre le X3 à moteur 4-cylindres et l’explosif X3 M Competition de 503 chevaux. Je l’avoue, j’arrive souvent à cette conclusion, notamment parce que notre réseau routier n’est pas très accueillant pour les bolides de performance comme le X3 M ou pour tout autre jouet automobile conçu pour accrocher un sourire au visage de celui ou celle qui tient le volant. Disons que l’idée d’être obligé de ramener un véhicule d’essai sur la plateforme d’une remorqueuse ne m’enchante guère.

De toute façon, les limites de vitesse s’appliquent partout au Canada, ce qui freine assez rapidement mes ardeurs lorsque je prends le volant d’un véhicule hyper sportif.

Ah oui, comme le sous-titre de mon article le mentionne, j’ai également pu faire l’expérience de ce support à ski ou planche à neige signé BMW, un équipement qui, je dois l’admettre, augmente passablement le nombre de décibels dans l’habitacle à cause des bruits éoliens.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : V.Aubé BMW X3 M40i 2022, avant

Mais bon, revenons à l’essentiel du propos, soit les quelques raisons pourquoi j’aime tant ce X3 au petit « M ».

Pour le majestueux 6-cylindres en ligne

L’histoire de BMW n’est pas limitée à des motorisations à 6 cylindres alignés. D’ailleurs, le 4-cylindres turbo du modèle de base fait amplement le travail. Mais, pour profiter des prouesses du châssis de ce X3 – ou de presque n’importe quel autre modèle de la marque –, rien ne vaut un mélodieux et linéaire 6-cylindres en ligne.

Sous le capot du X3 M40i, le moulin livre une puissance de 382 chevaux et un couple optimal de 369 lb-pi, des chiffres dans la bonne moyenne de la catégorie, mais qui, au tournant du siècle dernier, étaient presque réservés aux voitures sport de haut niveau. C’est vrai, le moteur du X3 M Competition est beaucoup plus enjoué et charismatique avec ces montées en régime à l’emporte-pièce, mais dans les faits, le bloc de 3,0-litres du X3 M40i est amplement suffisant pour vous faire perdre votre permis de conduire en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « Bayerische Motoren Werke ».

Un train roulant très compétent

Mon essai routier s’est déroulé sur un lit de neige et de glace. Le rouage intégral maison baptisé xDrive n’a donc pas chômé, surtout lorsque je désactivais l’antipatinage avec le bouton réservé pour cette banale fonction. Mais la boîte de vitesses automatique à huit rapports s’est également démarquée pendant ces quelques jours d’essai hivernal. En fait, à l’exception des fortes accélérations, l’unité est passée sous le radar dans les moments plus calmes de mon essai, et c’est exactement ce qu’on attend d’une très bonne boîte automatique.

Photo : V.Aubé BMW X3 M40i 2022, intérieur

La qualité de construction

C’est vrai qu’à un prix d’un peu plus de 84 000 $ (avec un plus de 17 000 $ en options), cet utilitaire allemand a intérêt à être accueillant lorsqu’on prend place à bord. De toute manière, au risque de me répéter, j’ai remarqué une nette amélioration à bord des récentes évolutions des différents modèles de la marque et le X3 M40i ne fait absolument pas exception à cette règle. Ai-je été hypnotisé par la sellerie en cuir de mérinos Rouge Fiona et Noir (3 000 $)? Peut-être, mais il faut l’avouer, avec la coloration Gris Brooklyn métallisé (850 $) de la carrosserie, la combinaison est parfaite, surtout avec les garnitures en fibre de carbone (850 $).

Au-delà de l’ambiance très réussie, c’est dans l’assemblage et la qualité des matériaux qu’on reconnaît le savoir-faire de la marque. Est-ce aussi bien ficelé que dans une Audi? Peut-être pas, mais le non-habitué n’y verra que du feu.

L’agrément de conduite d’une voiture

L’une des spécialités du constructeur est de surprendre ceux et celles qui aiment conduire avec une expérience qui fait en sorte que ces aficionados ont toujours l’impression de conduire quelque chose de spécial, et ce, à chaque balade.

Le X3 M40i, résolument plus que la livrée à moteur 4-cylindres du moins, est capable d’un tel tour de force, que ce soit par la précision de la direction, de la souplesse de cette suspension sport ou la sonorité du 6-en-ligne à haut régime. Et avec les nombreux modes de conduite, il est possible de sélectionner le type de conduite au moment voulu.

Photo : V.Aubé BMW X3 M40i 2022, trois quarts arrière

Le mot de la fin

En attendant une offensive électrique plus étoffée – ça commence de plus en plus à prendre forme avec l’arrivée de la berline i4 et de l’utilitaire iX –, les habitués de la marque se retrouvent avec plusieurs choix devant eux, BMW qui maîtrise la multiplication des genres à la perfection.

D’autres facteurs entrent en ligne de compte comme la capacité de remorquage, la consommation de carburant ou l’indice de fiabilité, mais dans ce cas-ci, j’ai comme la nette impression que ces détails sont secondaires pour l’acheteur désireux de se faire plaisir au quotidien. Le BMW X3 M40i 2022, malgré ses belles qualités utilitaires, est presque un achat passionnel.

Quant à ceux qui ne veulent rien de mieux que le nec plus ultra, il y a toujours le modèle tatoué du gros « M », mais il faut extirper un peu plus de dollars de son portefeuille.

Photo : V.Aubé BMW X3 M40i 2022, écusson

On aime

La qualité générale du produit

La conduite d’une voiture sport… ou presque!

La sonorité du 6-en-ligne

On aime moins

Le prix des options (!)

L’épaisseur des piliers A

La concurrence principale

Acura RDX

Alfa Romeo Stelvio

Audi Q5 / SQ5

Cadillac XT5

Genesis GV70

Infiniti QX50 / QX55

Land Rover Discovery Sport / Range Rover Evoque

Lexus NX

Lincoln Corsair

Mercedes-Benz GLC

Porsche Macan

Tesla Model Y

Volvo XC60