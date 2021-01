À la fin de la semaine dernière, BMW a déclaré qu’elle visait à doubler ses ventes de véhicules entièrement électriques au cours de la prochaine année. On ne sait malheureusement pas combien de véhicules tout électriques la firme a vendus en 2020, mais on sait par contre qu’elle a réussi à écouler 193 000 modèles électrifiés l’an dernier (hybrides de tout genre et électriques).

L’objectif derrière tout cela est bien sûr de se conformer aux normes des différentes autorités, mais aussi de rattraper Tesla. BMW vise une augmentation de 50 % de ses ventes de modèles électrifiés en 2021.

Ça mènerait donc le constructeur à vendre près de 300 000 produits électrifiés au cours de la prochaine année. En comparaison, Tesla a pratiquement vendu 500 000 véhicules en 2020.

L’objectif est noble et paraît ambitieux, mais il faut se rappeler, sans vouloir enlever quoi que ce soit à BMW, que les ventes ont été en baisse partout en 2020 en raison de la pandémie. Il sera donc plus facile de voir des chiffres de ventes à la hausse en 2021.

N’empêche.

Photo : BMW Prototype BMW i4

Présentement, le groupe BMW produit 13 modèles électrifiés, soit entièrement électriques, ou hybrides rechargeables. Ces derniers sont vendus sur 74 marchés.

BMW a déclaré la semaine dernière que ses ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 31,8 % en 2020 et représentaient 15 % de ses ventes en Europe.

D’ici 2023, la firme bavaroise a annoncé qu’elle était pour pratiquement doubler sa gamme de véhicules électrifiés afin que celle-ci atteigne 25 modèles. Plus de la moitié sont entièrement électriques.