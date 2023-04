BMW réserve 48 noms pour de futurs modèles

BMW XM 2023 Photo : BMW

• BMW effectue une demande pour réserver 48 appellations de modèles.

• La plupart des noms réservés visent à identifier de nouveaux modèles et variantes électriques – mais pas tous.

Avec l’électrification, on a vu plusieurs constructeurs adopter de nouvelles appellations pour leurs véhicules. Du côté allemand, Audi a étendu le nom e-tron à plusieurs modèles alors que du côté de Mercedes-Benz, ce sont les lettres EQ qui ont été mises en évidence.

Chez BMW, c’est la lettre i qui sert à d’abord identifier un modèle électrique. On l’a vu avec les i3 et i8, et maintenant avec les iX, i4, i7, etc.

Et bien, la firme va pousser la chose encore plus loin pour mieux définir chaque version. Comme l’a rapporté le site CarBuzz, la compagnie a effectué une demande auprès du bureau allemand des brevets pour la réservation de 48 noms de modèles.

Attention, on ne parle pas nécessairement de 48 véhicules différents, mais bien de produits et de leurs variantes. Ainsi, en plus des appellations i1, iX1, iX2, i3, iX3, etc., on va retrouver des précisions. Par exemple, pour la série 1, les désignations i118, i120, i130 et i140 viennent indiquer qu’il y aura différents niveaux de finition et de puissance à l’intérieur de la famille de ce modèle.

BMW i7 2023 Photo : BMW

Certains noms de modèles réservés ne portaient pas la lettre i, ce qui pourrait signifier que la compagnie prépare d’autres véhicules ou variantes équipés de moteurs à combustion. Une M350, par exemple, donne une idée d’une nouvelle déclinaison de la Série 3.

Bien sûr, les potentiels modèles ne se retrouveront pas tous sur le même marché. Il faudra voir avec le temps quels seront ceux qui seront proposés chez nous et ailleurs.

Ça donne seulement une idée des choses à venir chez BMW. Ce qui est clair, c’est qu’on devra s’habiter à de nouvelles nomenclatures.

Voici une liste des noms qui ont été réservés.

Voitures :

i118, i120, i130 et i140 ; i320, i330, i340 et M350 ; i420, i430 et i450 ; i530 et i550 ; et i740, i750 et i760.

VUS :

X130, iX120 et iX130 ; iX220, iX230 et iX240 ; X320, X330, iX330, iX340 et iX350 ; X420, iX430, iX440 et iX450 ; X540, X550, X560, iX540, iX550 et iX560 ; X640, X650, iX640, iX650 et iX660 ; et X740, X750, X760, iX740, iX750 et iX760.