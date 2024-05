La BMW de Série 3 va profiter de petites mises à jour pour l’année 2025, mais ne vous attendez pas à rien de majeur esthétiquement. Plutôt, c’est sous le capot que les changements seront les plus significatifs, avec l’introduction d’une version amélioré du système hybride léger de 48 volts.

Le système permettra au 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres de la M340i d’offrir, selon BMW, « une puissance plus vive et une plus grande efficacité. » La mécanique gagne 4 chevaux et 29 lb-pi de couple grâce à une version améliorée du système hybride de 48 volts. La puissance totale s’élève maintenant à 386 chevaux et 398 lb-pi de couple.

Quant au 4-cylindres turbo de 2,0 litres de la version 330i, il n’y a pas de changements. Sa puissance demeure à 255 chevaux et 295 livres-pieds de couple.

Prix de la BMW Série 3 2025 au Canada

- BMW 330i xDrive 2025 – 56 900 $

- BMW M340i xDrive – 69 900 $

BMW Série 3 2025, profil | Photo : BMW

BMW Série 3 2025 bleu | Photo : BMW

D’autres changements sont également à signaler. BMW explique avoir soumis sa Série 3 à des phases rigoureuses de développement afin d’améliorer la dynamique du châssis. Ainsi, des supports plus rigides reliant les amortisseurs à la carrosserie devraient avoir pour effet d’améliorer la conduite, de la rendre plus « affinée ». Aussi, en mode Confort, la direction sera un peu plus légère.

L'intérieur de BMW Série 3 2025 | Photo : BMW

À bord, la Série 3 2025 se met au parfum et hérite de l’interface multimédia iDrive 8.5 que l’on peut avoir avec d’autres modèles, dont la berline électrique i5. L’interface permet des mises à jour en temps réels par les voies hertziennes. Le nouveau système propose des widgets qui peuvent être personnalisés, tandis que l’écran d’accueil, qui a été redessiné, affiche en permanence les informations du système de navigation.

BMW Série 3 2025, roue | Photo : BMW

De nouvelles jantes en alliage M (19 pouces), deux options de volant, ainsi que deux nouvelles couleurs, figurent aussi sur la liste des changements pour la prochaine année.

Design extérieur de BMW Série 3 2025 | Photo : BMW