• Auto123 effectue un premier essai de l’Audi S3 2025.

Munich, Allemagne - L’Audi S3, lancée initialement en 1999, est une figure bien établie dans le segment des berlines sport compactes. Pour l’année modèle 2025, Audi nous propose une version peaufinée du modèle de quatrième génération (code de modèle 8Y), qui promet d’offrir aux amateurs de conduite une expérience encore plus dynamique et réactive.

C’est à Munich, en Allemagne, que nous avons pris le volant de cette machine revigorée, prête à affronter des rivales de taille, notamment les Mercedes-AMG Classe A et BMW Série 2.

Voir aussi : Audi A3 2025, premier essai : la qualité allemande est au RDV

Audi S3 2025 : quoi de neuf ?

Pour 2025, l’Audi S3 se présente avec des ajustements significatifs, bien qu’en apparence subtils. Le design reste fidèle à l’ADN de la marque, avec quelques retouches qui affinent son allure, entre autres un nouveau pare-chocs avant, une grille redessinée et des phares qui peuvent désormais être équipés de la technologie Matrix à DEL.

À l’arrière, le changement le plus notable est la disposition des pots d’échappement, surmontés d’une plaque donnant l’effet d’un nid d’abeille, pour une esthétique plus agressive.

Audi S3 2025, en format à hayon (Sportback) et berline | Photo : Audi

Design de l’Audi S3 2025 - 7,5/10

Le nouveau pare-chocs arrière modifie l’apparence de la voiture, lui conférant une allure plus affirmée. La grille Singleframe est accentuée par des ailes en forme de L qui se prolongent jusqu’à une jupe arrière noire brillante au-dessus du diffuseur, divisé en deux parties pour souligner le design spécifique de la version S. Cette conception est renforcée par des réflecteurs latéraux verticaux, similaires à ceux trouvés sur les modèles RS.

Quatre sorties d’échappement, caractéristiques des versions S, complètent le design. Un système d’échappement performant optionnel avec un silencieux en titane avait été ajouté à notre modèle d’essai avec pour conséquence une sonorité accentuée.

On regrette cependant qu’il n’y ait pas assez de différenciation entre l’A3 et la S3. Quand on fait l’acquisition de ce type de voiture, on souhaite une distinction, visuellement. On ne trouve dans ce cas que deux ou trois timides logos S3 et quatre sorties d’échappement.

Audi S3 2025, intérieur | Photo : Audi

Audi S3 2025, sièges | Photo : Audi

À l’intérieur

L'habitacle de l’Audi S3 2025 a été révisé pour être en adéquation avec les changements apportés à l’extérieur. Les ajustements comprennent une nouvelle conception du levier de vitesses, des bouches d’aération redessinées, ainsi que des incrustations décoratives en tissu et un éclairage intérieur mis à jour.

Encore une fois, nous aurions apprécié un peu plus d’éléments soulignant la sportivité, car l’intérieur, à part quelques rappels sous forme de logos S3 ici et là, ressemble beaucoup à celui de la A3 régulière.

Comme dans cette dernière, le système d’éclairage ambiant (inclus de série) occupe plusieurs zones de l’habitacle, notamment le compartiment de rangement avant, les portes et l’espace pour les pieds. La console centrale et le porte-gobelet bénéficient aussi de pourtours éclairés.

Un élément notable est le panneau de porte avant en tissu, découpé au laser et rétroéclairé, qui change de luminosité lors du verrouillage et du déverrouillage du véhicule, offrant ainsi une touche distinctive, sans être ostentatoire.

La palette de couleurs pour l’intérieur est principalement sombre avec quelques éléments argentés. Le plafond noir, les pédales en acier inoxydable, les seuils de porte illuminés avec des insertions en aluminium marquées du logo S et les garnitures en aluminium renforcent le style sobre de l’habitacle. Les accoudoirs sont revêtus de cuir synthétique.

L’habitacle est équipé d’un système de climatisation à deux zones.

Audi S3 2025, volant | Photo : Audi

Le volant sport à trois branches est gainé de cuir, aplati en bas, et équipé de boutons multifonctions et de nouvelles palettes de changement de vitesse en chrome.

Les sièges sport, typiques de la S3, sont confortables et procurent un bon maintien. Ils sont livrables avec des revêtements en microfibre Dinamica, un nouveau tissu technique texturé, de l’aluminium ou de la fibre de carbone.

Technologie de l’Audi S3 2025 – 8,0/10

À l’intérieur, la S3 continue d’offrir un environnement raffiné et technologiquement avancé. Le nouveau petit sélecteur de vitesse et le volant multifonction soulignent une cabine orientée vers le conducteur. Le tableau de bord est dominé par un écran multimédia de 10,1 pouces, intégré harmonieusement. Les matériaux utilisés sont de haute qualité, avec des options de personnalisation qui incluent des accents en cuir et un éclairage ambiant amélioré.

Audi S3 2025, avant | Photo : Audi

Conduite de l'Audi S3 2025 - 9,5/10

Le moteur 4-cylindres turbo de 2,0 TFSI de l’Audi S3 2025, avec ses 333 chevaux et 310 lb-pi de couple (une nette augmentation par rapport aux 306 chevaux et 295 lb-pi du modèle précédent) promet une expérience revigorante. Mais cette Audi n’est pas juste une voiture plus puissante ; elle a aussi gagné en réactivité grâce à une gestion optimisée de l’électronique et du turbochargeur. L’ajout du système de répartition de couple enrichit considérablement la dynamique de conduite, offrant un contrôle précis et une adhérence supérieure, surtout dans les courbes serrées.

La transmission à sept rapports et à double embrayage a été raffinée pour des changements de vitesse rapides et fluides, ce qui est particulièrement appréciable lorsqu’on teste les limites de la voiture. La suspension et la direction, également ajustées, ont transformé la conduite en une expérience plus directe et engageante, parfaitement équilibrée entre confort et réactivité sportive.

Sur la route, le comportement est doux et silencieux, sans que le modèle perde sa maniabilité impressionnante. Même la suspension, plutôt ferme, ne devient jamais une source de gêne tout en soutenant vigoureusement une conduite dynamique.

Si la plus petite Audi de la famille s’avère un bon compagnon au quotidien, c’est lorsqu’on exploite pleinement ses capacités qu’elle révèle son vrai caractère. Une pression ferme sur l’accélérateur et la S3 s’élancent avec une agressivité contenue. Utilisant le mode Auto du système Audi Drive Select, qui ajuste automatiquement les réglages de conduite, chaque accélération est une démonstration de puissance maîtrisée.

Audi S3 Sportback 2025, de haut | Photo : Audi

Lors d’un essai sur l’Autobahn, nous avons pu pousser la S3. Accélérant de 160 km/h à 230 km/h sans effort, la voiture semblait encore avoir beaucoup à offrir, sans montrer le moindre signe de fatigue. Impressionnant et très agréable.

Le système Audi Drive Select propose six modes de conduite, offrant un spectre complet d’expériences — du confort au dynamisme intense. Avec le nouveau mode Dynamic Plus, la voiture pousse encore plus cette expérience de dynamisme. En conduite sportive, le système dirige autant de couple que possible vers l’essieu arrière et favorise la roue extérieure dans les virages pour un léger survirage contrôlé. Le mode Dynamic Plus aiguise aussi le régime de ralenti du moteur, réglé à 1300 tr/min, et affine la réponse de l’accélérateur pour une réactivité accrue.

Chaque interaction avec la pédale d’accélération est directe, presque instantanée, tandis que la boîte de vitesses contribue à cette dynamique avec des changements de rapport plus tardifs et des rétrogradations anticipées.

Conduire l’Audi S3 2025, c’est vivre une symphonie de performances où chaque composant joue sa partition à la perfection, transformant chaque trajet en une expérience vraiment mémorable.

Audi S3 2025, trois quarts arrière | Photo : Audi

Prix de l’Audi S3 2025 au Canada

Les prix canadiens du modèle n’ont pas encore été communiqués.

Questions fréquemment posées concernant l’Audi S3 2025

Quelles sont les principales nouveautés de l’Audi S3 2025 par rapport aux modèles précédents ?

L’Audi S3 2025 présente plusieurs améliorations, notamment un moteur 4-cylindres turbo TFSI de 2,0 litres qui est plus puissant avec 333 chevaux et un couple de 310 lb-pi. Elle intègre également un système de répartition du couple, ainsi que des mises à jour sur la transmission à sept rapports et à double embrayage.

Quels sont les modes de conduite livrables avec l’Audi S3 2025 ?

L’Audi S3 2025 offre le système Audi Drive Select avec six modes de conduite : auto, confort, dynamique, individuel, efficacité, et le nouveau mode Dynamic Plus. Chacun ajuste divers paramètres du véhicule pour optimiser la performance et le confort selon les préférences du conducteur.

L’Audi S3 2025 est-elle livrable en versions berline et Sportback ?

Oui, l’Audi S3 2025 est livrable selon deux configurations de carrosserie : la version berline et la Sportback, à cinq portes.

Quelles sont les caractéristiques de sécurité de l’Audi S3 2025 ?

L’Audi S3 2025 est équipée de nombreuses technologies de sécurité avancées, incluant des systèmes d’assistance à la conduite tels que le freinage d’urgence automatique, le système de surveillance des angles morts, et le régulateur de vitesse adaptatif, entre autres.

Audi S3 Sportback 2025, arrière |

Le mot de la fin

L'Audi S3 2025 continue de se démarquer dans la catégorie des berlines sportives compactes, offrant une fois de plus une évolution timide, mais constante par rapport à sa devancière. Sans révolutionner radicalement la série, cette nouvelle génération apporte des améliorations substantielles, tant en matière de performance que de technologie embarquée.

Si vous devez retenir une chose, c’est que l’Audi S3 2025 excelle dans ce qu’elle vise à accomplir : fournir une expérience de conduite dynamique et excitante, tout en intégrant des fonctionnalités modernes qui répondent aux attentes actuelles des conducteurs. Elle ne cherche pas à être parfaite en tout, mais excelle dans son domaine, garantissant ainsi qu’elle ne vous décevra pas. Voilà.

La concurrence de l’Audi S3 2025

- Mercedes-AMG Classe A

- BMW M240i

- Acura Integra Type S

Audi S3 2025, trois quarts avant | Photo : Audi

Audi S3 2025, feux, coffre | Photo : Audi

Audi S3 Sportback 2025, de profil | Photo : Audi