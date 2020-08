Bollinger présente un fourgon tout électrique

Est-ce que le nom de Bollinger vous dit quelque chose ? En décembre dernier, nous vous avions présenté les deux véhicules électriques que cette entreprise américaine prévoit commercialiser, soit la camionnette B1 ainsi que le VUS B2. Ces derniers, porteurs d’un design minimaliste, semblent directement sortis d’un film apocalyptique.

Cette semaine, l’entreprise, qui n’a pas encore amorcé la production de ses deux premières créations, annonce qu’elle se sert de la plateforme qu’elle a développée pour élargir sa gamme, cette fois avec l’ajout d’un fourgon tout électrique. Le produit prend le nom de Deliver-E.

Photo : Bollinger Prototype Bollinger Deliver-E, soute

La structure de ce dernier est à traction et sera adaptée aux classes de camions légers à moyens 2B, 3, 4 et 5. Le véhicule sera proposé avec différentes capacités de batterie allant de 70 à 210 kWh. Son seuil de chargement est généreusement bas à 18 pouces, ce qui va facilite la montée et la descente, de même que l’ajout et le retrait de marchandise. De plus, le plancher de sa soute est complètement plat. Bollinger proposera son fourgon avec différentes longueurs d’empattements et chaque unité disposera de ports de recharge universels et d’une capacité de charge rapide en courant continu.

« Nous avons mis à profit nos connaissances approfondies en matière d’électrification de classe 3 et nous les avons appliquées au secteur de la livraison, a déclaré Robert Bollinger, le chef de la direction de Bollinger Motors. Notre fourgon Deliver-E donne aux entreprises commerciales l’option de faire passer leur parc au vert et d’économiser au passage sur les coûts d’utilisation. »

Bollinger a l’intention de collaborer avec un autre acteur pour la fabrication du Deliver-E aux États-Unis. La production du modèle doit se mettre en branle en 2022.

Photo : Bollinger Prototype Bollinger Deliver-E, avant

Photo : Bollinger Prototype Bollinger Deliver-E, profil

Photo : Bollinger Prototype Bollinger Deliver-E, arrière

Photo : Bollinger Prototype Bollinger Deliver-E, portes

Photo : Bollinger Prototype Bollinger Deliver-E, trois quarts arrière