Mini donnera-t-elle vie au concept Urbanaut ?

Mini a été très active au dernier Salon de Munich, présentant la troisième génération du VUS Countryman, repensé plus massif pour l’occasion. Elle a aussi profité de l’événement pour présenter la nouvelle mouture de la Cooper électrique.

Puis, la compagnie faisait la manchette cette semaine avec son annonce d’investissements en Angleterre pour la construction de ses modèles électriques.

Ça bouge chez Mini, et l’on n’a peut-être rien vu encore. Lors du Salon de l’auto de Munich, la responsable de marque, Stefanie Wurst, a laissé entendre au magazine Wheels qu’une fourgonnette offrant plus de cinq places était une possibilité, évoquant au passage le concept Urbanaut qui avait été présenté en 2020.

« Urbanaut est un concept intéressant. Rien n’était précisé concernant le nombre de sièges, mais il y avait un espace salon. Au lieu de cela, on pourrait aussi imaginer un plus grand nombre de sièges », a-t-elle confié, en substance.

La Mini Urbanaut (2020) Photo : Mini

Ce n’est pas la première fois que Mini fait allusion à un véhicule plus gros que le Countryman. En 2020, le constructeur avait déclaré qu’il travaillait sur un VUS de plus grand format. Stefanie Wurst a expliqué à Wheels qu’elle préférait introduire un nouveau type de véhicule plutôt que de simplement augmenter la taille de certains qui sont déjà existants.

« Personnellement, je pense que nous avons atteint un bon format, mais lorsque nous lançons un produit Mini plus gros ou un Countryman allongé, je ne sais plus si c’est encore un produit Mini », a-t-elle ajouté. « Je préfère opter pour un nouveau concept innovant, inattendu et surprenant, parce que la philosophie chez Mini, c’est de faire les choses autrement. »

Il faudra voir si le constructeur est sérieux avec cette idée, mais un simple regard au concept Urbanaut laisse entendre que la compagnie pourrait faire un tabac avec un véhicule compact spacieux aux lignes séduisantes et offrant plus de cinq places, surtout en configuration tout électrique.

Aussi, on peut imaginer que certains constructeurs voudront offrir un produit rival au Volkswagen ID. Buzz qui promet de connaître du succès.