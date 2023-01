Cadillac fait renaître sa déesse

Photo : Cadillac La déesse de Cadillac

• La déesse Cadillac renaître, quoique pas sous forme d'ornement de capot.

• La grande dame fera une apparition sur et dans la Celestiq, et peut-être d'autres futurs véhicules électriques.

• Elle figurera notamment sur le port de charge extérieur et s'allumera lorsque le véhicule sera en charge.

Cadillac fait revenir sa déesse pour embellir au moins un de ses futurs véhicules életriques. L'ornement de capot la Cadillac Flying Goddess figurait sur divers modèles Cadillac entre 1930 et 1956, avant de disparaître pour diverses raisons, notamment à voir avec l'évolution des tendances, l'aérodynamisme et le coût.

Maintenant, Cadillac a décidé qu'elle pouvait tirer profit de son emblématique déesse. La figure féminine fait son retour, non pas sous la forme d'un ornement de capot, mais en tant qu’écusson qui apparaitra sur l'extérieur et l'intérieur de la future Celestiq.

Photo : Cadillac L'image de la déesse sur le d'infodivertissement de la console centrale de la Celestiq

Le futur modèle, qui sera fabriqué à la main et coûtera au-delà de 300 000 $, arborera l'image de la déesse sur son port de charge extérieur ; elle s'allumera lorsque la voiture sera en charge. Elle sera également présente sur une pièce de garniture de panneau à avant. À l'intérieur, on la retrouvera sur le contrôleur d'infodivertissement de la console centrale et sur une plaque située sur le seuil de la porte côté conducteur.

La déesse Cadillac originale a été conçue par William N. Schnell de Ternstedt Manufacturing Company, une filiale de GM, et est apparue pour la première fois sur la Cadillac V-16 1930. Elle a été redessinée en 1933 puis en 1941, son utilisation s'étendant à d'autres modèles de la gamme. Après la Seconde Guerre mondiale, l'icône a de nouveau été mise à jour, mais elle a disparu à la fin des années 1950, les ornements de capot étant passés de mode.

La nouvelle déesse de Cadillac, telle qu'elle apparaîtra sur et dans la Celestiq, a été revue et modernisée, tout en conservant un aspect classique.