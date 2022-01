Plusieurs modèles et nouvelles technologies ont fait la manchette au Consumer Electronics Show de Las Vegas cette semaine, mais l’événement qui se termine aujourd’hui nous a aussi fait découvrir d’autres trucs et produits particuliers, comme le concept InnerSpace de Cadillac.

D’abord, alors qu’on nous présente surtout des VUS électriques à travers l’industrie, il est rafraîchissant de voir une voiture apparaître sous forme d’étude. Mieux, on parle ici d’un coupé, un genre qui semble aussi en voie de disparition.

Voilà pourquoi l’InnerSpace a un petit aspect « rétro » en ce sens qu’il va un peu à contre-courant. Et rappelons-nous qu’au cœur des années 60 et 70, Cadillac offrait des versions coupées de ses modèles ; le grand luxe et la grande classe en même temps.

L’InnerSpace n’a que deux portes, donc, mais comme il s’agit d’une voiture électrique sans moteur à l’avant, son profil a été dessiné afin de mettre l’accent sur un toit en verre étonnamment bas et allongé, plutôt que sur un long museau et un arrière étiré pour la présence d’un coffre immense. Imaginez-vous une Cadillac DeVille 1976, par exemple.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Cadllac Prototype Cadillac Innerspace, profil

Ce profil que propose l’InnerSpace est rendu possible grâce à la position abaissée des occupants. Selon Cadillac, la chose est rendue possible grâce au système de gestion des batteries sans fil que GM est en train de développer. Il permet de répartir ces dernières à distance à travers différentes parties de la voiture, plutôt que de les regrouper dans le plancher. Ainsi, de cette façon, on peut jouer avec l’espace intérieur, d’où l’appellation du modèle. L’InnerSpace présente également une partie avant basse, large et anguleuse, ainsi qu’une partie arrière effilée.

Pour entrer, deux grandes portes donnent accès et le panneau de toit se soulève pour faciliter la chose. De plus, les sièges pivotent vers l’extérieur pour accueillir les passagers, ce qui est une autre caractéristique des voitures du siècle dernier. On se souviendra notamment des Chrysler 300 de la fin des années 50 qui proposaient cette avancée technologique d’alors. Les sièges de l’Innerspace sont également dotés de poufs escamotables qui peuvent être utilisés pour le repos des jambes ou comme espace de rangement.

Photo : Cadillac Prototype Cadillac Innerspace, intérieur

Toutefois, ce qui domine la présentation, c’est l’écran à DEL qui s’étend sur tout le tableau de bord et qui semble même cacher la vue à l’avant. Il faut ici se rappeler que ce n’est pas important, car l’InnerSpace est censée être une voiture à conduite entièrement autonome et qu’elle n’a pas de volant. Cadillac affirme que l’écran peut fournir un affichage de réalité augmentée ou présenter du divertissement ou des environnements relaxants.

L’InnerSpace est concept au sens le plus pur du terme. Il est évident que nous ne verrons pas un modèle de production lui ressemblant de sitôt. Cependant, certains des éléments mis de l’avant pourraient se retrouver à l’intérieur d’autres produits.

En attendant, le véhicule nous laisse rêver un peu au futur.