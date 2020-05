Cadillac a confirmé qu'elle prévoyait d'étendre sa bannière de performance de la série V à compter de 2019 avec la voiture anciennement connue sous le nom de CT6 V-Sport, qui portera le nom de berline CT6-V.

En même temps, Cadillac fermera les livres de ses voitures à performance actuelles de la série V, l’ATS-V et la CTS-V, après l’année 2019. Un porte-parole de la société a expliqué que deux nouvelles berlines entreraient dans la gamme V en dessous du CT6.

Après avoir fait ses débuts au salon de l'auto de New York en mars, la Cadillac CT6-V sera commercialisés à partir du printemps 2019. Son V8 bi-turbo de 4,2 litres fournira à la voiture 550 ch et un couple de 627 lb-pi., en combinaison avec la nouvelle boîte automatique à 10 vitesses de GM et un système de transmission intégrale.

La version Cadillac CT6 Platinum recevra quant à elle une version de ce moteur plus « douce », qui fournira quand même pas moins de 500 chevaux et un couple de 553 lb-pi.

"Dès les débuts de la berline CTS-V en 2004, la sous-marque V-Series a donné un nouveau souffle à Cadillac. Suite à la réaction extrêmement à la CT6 V-Sport, révélée au début de 2018, nous avons décidé d’en faire officiellement une voiture de série V, entamant du coup l'expansion de la série V. " - Mark Reuss, vice-président exécutif et président du groupe automobile mondial GM et de Cadillac

À quoi d’autre s’attendre de la série V, donc ? Certainement, l’idée d’une version de performance du nouveau multisegment XT4 n'est pas farfelue, d'autant plus qu'e plusieurs constructeurs trafiquent déjà des versions surdouées de leurs véhicules utilitaires. La future voiture de production inspirée du prototype Escala de la marque pourrait elle aussi bénéficier du même traitement. Ou que diriez-vous d’une version V de la berline sport de luxe CT5 d’entrée de gamme, présentement en développement ?