La camionnette Slate sera construite en Indiana

• Slate Auto va construire sa camionnette tout électrique à l’intérieur d’une usine en Indiana.

Il y a deux semaines, on entendait parler d’un nouveau constructeur, Slate Auto, soutenu par Jeff Bezos, le grand patron d’Amazon. Ce qui avait retenu l’attention, c’est la promesse d’une camionnette offerte à quelque 20 000 $ US, avec le rabais de 7500 $ US toujours offert par les autorités.

Qu’importe, même sans rabais, une camionnette tout électrique à environ 28 000 $ US, ça demeure très attrayant.

Quelques jours plus tard, nous en apprenions un peu plus sur le modèle, surtout sur son côté spartiate, une approche qui permet bien sûr de garantir un prix d’appel intéressant.

Ce weekend, on apprenait grâce au site Business Insider que la compagnie allait construire ses véhicules à l’intérieur d’une usine qui est située à Warsaw, en Indiana. Selon ce qui est raconté, l’endroit a servi d’imprimerie jusqu’en 2023. Sa superficie, à 1,4 million de pieds carrés, est intéressante. Le complexe comprend des bureaux et des installations pensées pour la production. Slate Auto n’a pas mentionné de quelle façon elle allait occuper les lieux et comment elle allait répartir ses opérations sur le site.

La camionnette électrique, de profil | Photo : Slate Auto

Il est encore tôt. Toutefois, ça va débouler rapidement, car la compagnie annonçait il y a une dizaine de jours qu’elle comptait livrer ses premiers modèles à la fin de l’année 2026.

Rappelons que la camionnette Slate sera proposée en configuration de base avec une batterie de 47 kWh, le tout pour offrir une autonomie d’environ 240 km. Une batterie de 75 kWh sera livrable en option, pour environ 400 km de capacité.

Habitacle de la camionnette électrique | Photo : Slate Auto

Le modèle, livré sans système multimédia ni haut-parleurs, et avec des vitres et rétroviseurs à réglages manuels, va proposer différentes options et accessoires, ce qui permettra à la compagnie de réaliser plus de profits, tout en laissant le choix aux consommateurs qui veulent le minimum de pouvoir l’obtenir.

La camionnette électrique de Slate Auto, de profil | Photo : Slate Auto

Un ensemble utilitaire sera même livrable, avec une section qui va venir se greffer à l’arrière par-dessus la caisse de cinq pieds, pour proposer un espace fermé bien sûr, mais aussi une deuxième rangée.

Le véhicule n’est pas gros, toutefois, alors qu’il fait environ la longueur d’une Honda Civic.

Nous avons bien hâte de voir la suite des choses pour ce produit qui promet d’être rafraichissant, s’il voit bien sûr le jour. Si le succès est au rendez-vous, ça pourrait forcer les constructeurs que l’on connaît à réagir, ce qui pourrait profiter aux consommateurs.

| Photo : Slate Auto

| Photo : Slate Auto