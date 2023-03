• Les classements de camions, ça fonctionne comment, au juste.

• Voici un petit aperçu de l’ABC de la classification des camions en Amérique du Nord.

Saviez-vous que les camions de tout gabarit sont identifiés par classe en Amérique du Nord? En général, ces classes correspondent au poids du véhicule avec la charge qu’ils peuvent accepter selon les directives de la Federal Highway Administration américaine.

Notez qu’il peut y avoir quelques petites variations dans certaines régions spécifiques mais, encore une fois, en général, ces classifications sont acceptées par l’industrie automobile nord-américaine.

Voilà ce qui explique certaines identifications commerciales comme Ford F-150, GMC 2500, Ram 3500 et autres. Le premier chiffre indique ainsi la classe à laquelle le camion appartient. Par exemple, le constructeur Ford utilise ce système pour identifier ses camions des classes 1 à 7 vu qu’il est le seul à en avoir dans toutes ces catégories. En même temps, l’industrie classe ses camions dans les sous-groupes « camionnettes légères » (light duty) des Classes 1 et 2, « camions de poids moyen » (medium duty) des classes 3 à 6 et « camions poids lourd » (heavy duty) des classes 7 et 8. Voici donc comment ce classement se définit :



Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado - Classe 1

Classe 1

Lorsqu’on parle de véhicules de Classe 1 (camionnettes légères), il s’agit de véhicules dont le poids avec leur charge ne dépasse pas les 6000 lb (2722 kg). C’est ici que l’on retrouve toutes les camionnettes, du Ford Maverick au Ford F-150 en passant par les Chevrolet Silverado 1500, Toyota Tundra, Nissan Frontier et Honda Ridgeline.

Dans certaines régions, les règlementations font que les plus robustes Ford F-150, Ram 1500 et autres pouvant faire osciller l’aiguille de la balance à près de 8500 lb soient considérés comme des véhicules d’une Classe 2a.

Photo : RAM Ram 2500 - Classe 2

Classe 2

Quoiqu’il en soit, la véritable Classe 2 se compose de camionnettes pouvant peser jusqu’à 10 000 lb (4536 kg) avec leur charge. C’est ce que les gens de l’industrie appellent en anglais GVWR (Gross Vehicle Weight Rating), ce qui se traduit en français par PTAC (Poids Total Autorisé Chargé).

C’est dans cette catégorie que l’on retrouve les Ford F-250, Chevrolet Silverado 2500, GMC Sierra 2500 et Ram HD 2500, en plus de fourgons de livraison tels les Ford Transit 250, Ram Promaster 2500, Chevrolet Express 2500 et GMC Savana 2500. Les Nissan Titan XD faisaient aussi partie de cette classe.

En général, il n’est pas nécessaire que le conducteur ait un permis de conduire plus spécialisé de type commercial pour conduire ces véhicules. Incidemment, la capacité de remorquage n’a pas ou si peu d’influence sur le PTAC à ce niveau.

Photo : Ford Ford F-350 - Classe 3

Classe 3

À partir d’ici, on parle surtout de camions de poids moyen, quoique certains les appellent les poids mi-moyens lorsqu’ils parlent des versions les plus légères souvent utilisées comme véhicules privés. C’est alors que l’on fait affaire avec les camions de Classe 3 qui pèseront jusqu’à 14 000 lb (6 350 kg) avec leur charge.

C’est dans cette catégorie que se situent des Ford F-350, Chevrolet Silverado et GMC Sierra 3500, Ram HD 3500. La plupart auront les roues arrière doubles mais même avec les roues simples, ces camions demeurent en Classe 3 tout comme les fourgons Ford Transit 350 et E-350 en plus des Chevrolet Express et GMC Savana 3500.

Certains de ces camions peuvent aussi servir de base à un VR.

Photo : RAM Ram 4500 / Ram 5500 - Classes 4 et 5

Classe 4

Les camions de la Classe 4 affichent un PTAC allant jusqu’à 16 000 lb (7257 kg) et c’est ici que l’on retrouve les Ford F-450 (sauf pour la version pickup qui demeure en Classe 3), Ram HD 4500, International CV et quelques fourgons de livraison dont ceux des marques Hino et Isuzu.

Notons que plusieurs camions à chassis-cabine sont utilisés pour d’imposants VR.

Photo : Ford Ford F-550 - Classe 5

Classe 5

Les camions de Classe 5 consistent de véritables outils de travail avec un PTAC atteignant les 19 500 lb (8 845 kg). Aucun modèle n’est vraiment destiné à un usage privé même si, dans certaines régions, il est possible de les conduire avec un permis de base.

Les représentants les plus populaires seront des Ford F-550, Ram HD 5500, Peterbilt 325, Kenworth T170 et, encore une fois, des camions Hino et Isuzu. Ici aussi, certains camions de classe 5 servent de base pour de grands VR.

Photo : Peterbilt Peterbilt 330 - Classe 6

Classe 6

Les camions de Classe 6 sont toujours considérés comme des « poids moyens » mais leur PTAC peut grimper jusqu’à 26 000 livres (11 793 kg). Dans ce cas, il s’agit vraiment d’imposants véhicules très robustes destinés à du travail commercial. On en verra plusieurs avec une imposante carrosserie de fourgon de livraison derrière la cabine. Outre les Ford F-650 on pense aux Freightliner Business Class M2 106, International MV, Kenworth T270, Peterbilt 330 et Mack MD.

Photo : Kenworth Kenworth K370 - Classe 7

Classe 7

On ne rit plus. Ce sont les premiers représentants du segment des poids lourds avec un PTAC pouvant atteindre les 33 000 livres (14 969 kg). Encore une fois, Ford nous propose la meilleure représentation avec son F-750 mais c’est ici que l’on commence à ne voir que des marques définitivement identifiées à du travail intense comme les Freightliner Business Class M2 106, International MV, Kenworth K370, Kenworth T370 et T440/470, Mack MD et Peterbilt 337/348.

Photo : Mack Mack Anthem - Classe 8

Classe 8

Ces camions sont vraiment les rois de la route avec une capacité de 33 001 livres (14,969 kg) et plus. On les voit le plus souvent avec une semi-remorque.

Au Québec et en Ontario, leur poids total autorisé gravite autour de 130 000 livres (58 000 kg). Les lois autorisent quelque 80 000 livres (36 281 kg) ailleurs sur le continent (sauf sur certaines routes nationales et dans certains états selon le nombre de remorques).

Incluons aussi des camions de construction d’incendie et spécialisés. C’est ici que l’on voit des marques comme Volvo VNL, Freightliner Cascadia, International LT, HV, et RH, Kenworth T680, T880, et W990, Mack Anthem et Granite, Peterbilt 389, 579, and 520, Western Star 4800, 4900 and 5700; Pierce, E-One et autres!