• La Dodge Charger SRT Hellcat est la voiture des années 2020 à 2022 qui est la plus volée aux États-Unis.

Le vol de véhicule demeure un fléau, peu importe où l’on se trouve. Pour tout propriétaire, la simple pensée de se faire subtiliser son modèle demeure une inquiétude.

Pour certains, c’est davantage une hantise en raison de l’identité du modèle possédé. C’est particulièrement le cas pour ceux qui détiennent une Dodge Charger SRT Hellcat. La berline hyper puissante de Dodge a eu l’honneur d’être le véhicule le plus volé en Amérique en ce qui a trait aux modèles des années 2020 à 2022, nous apprend l’HLDI (Highway Loss Data Institute), une division de l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

L’étude de l’HLDI a analysé les déclarations de vols de véhicules et c’est la Dodge Charger SRT Hellcat qui a obtenu la première place, et ce, loin devant les autres modèles. En deuxième position, incroyablement, on trouve la Dodge Charger à moteur V8, non Hellcat. Et ce qui est incroyable et alarmant, c’est que les vols de Charger ont augmenté ces dernières années. Matt Moore, le premier vice-président de l’HLDI, a déclaré que ces chiffres étaient « incroyables ».

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020 Photo : Dodge

Pour vous donner une idée de la « popularité » du modèle, l’HLDI utilise une échelle numérique de 100 points pour indiquer la moyenne de l’industrie en ce qui a trait à la fréquence de réclamation de vol. La Charger STR Hellcat a une fréquence de 6128. Le modèle, sans le moteur Hellcat : 2197. En troisième place, on retrouve l’Infiniti Q50 avec un indice de 878. Comme vous le voyez, c’est complètement démesuré pour la représentante de Dodge.

En quatrième place, un autre produit Dodge, soit le coupé Challenger, avec une cote de 766.

Dans la liste des 20 modèles les plus prisés, on retrouve quelques produits Kia comme le Sportage, la Rio et la Forte, mais on sait que les véhicules Hyundai/Kia ont été la cible de malfaiteurs en raison de la relative facilité avec laquelle il était possible de les subtiliser. Des modèles comme le Range Rover et le BMW X7 figurent aussi parmi les plus intéressants pour les criminels.

Quant à la Q50 d’Infiniti, elle « figure régulièrement sur la liste des véhicules les plus volés depuis l’année modèle 2014 pour des raisons qui restent mystérieuses », a déclaré HDLI.

À l’autre bout du spectre, les Tesla Model 3 et Model Y sont les produits les moins volés avec un indice de 3. Le Volvo XC90 et le GMC Acadia suivent avec des cotes de 6 et de 7, respectivement.