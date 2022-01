Les véhicules vendus aujourd’hui sont assortis de solides garanties et généralement, les constructeurs n’hésitent pas à honorer ces dernières lorsqu’une défectuosité est présente. Il y a des exceptions qui confirment la règle, bien sûr, mais en gros, les consommateurs sont bien protégés.

À condition de bien suivre les recommandations d’entretien du manufacturier.

Un Ontarien l’a appris à ses dépens récemment. Lorsque le moteur de sa camionnette Ram 1500 2018 à moteur EcoDiesel a cessé de fonctionner, il a cru qu’il n’y aurait pas de problème, car son véhicule n’avait à ce moment parcouru que 91 000 kilomètres. La garantie couvre ce genre de bris jusqu’à 100 000 km.

Moses Fosuo a expliqué au réseau CTV News de Toronto qu’il circulait sur l’autoroute lorsque le moteur a simplement rendu l’âme. Il s’est rangé sur une bretelle de sortie et c’en était fait de son véhicule. Jusqu’à ce moment, il servait merveilleusement bien sa famille.

Une fois l’analyse du problème effectué, on l’a informé que le moteur ne fonctionnait plus et qu’il devait le faire remplacer. C’est là que ses problèmes ont commencé. Il a été avisé par le concessionnaire que les réparations ne seraient pas couvertes par la garantie, car il n’avait pas effectué les vidanges d’huile requises aux moments opportuns.

« Lorsque je leur ai demandé pourquoi la garantie ne s’appliquait pas, ils m’ont répondu qu’à 50 000 km, le témoin d’huile s’était activé et que je n’avais pas fait faire la vidange immédiatement », a déclaré Moses Fosuo.

L’homme affirme qu’il a fait faire la vidange d’huile, mais chez un garagiste indépendant. On lui a alors dit que son Ram pouvait parcourir 24 000 kilomètres entre deux vidanges.

Moses Fosuo a ajouté que sa camionnette n’avait pas de manuels du propriétaire. En fait, on l’a informé de la chose, ledit manuel se retrouve à l’intérieur de l’ordinateur de bord.

CTV News Toronto a contacté Ram et un porte-parole est revenu avec la déclaration suivante : « En raison des directives sur la confidentialité des clients, nous ne pouvons pas divulguer tous les détails de cette affaire. Cependant, le client a reçu un avis écrit cette semaine l’avisant que la réclamation a été refusée en raison d’un manque d’entretien du véhicule. Comme indiqué dans le manuel du propriétaire du véhicule, les intervalles de vidange d’huile ne doivent en aucun cas dépasser 16 000 km ou 12 mois, selon la première éventualité. Nos concessionnaires Ram autorisés ont signalé que ledit entretien n’a pas été effectué selon ces paramètres. »

La compagnie ajoute qu’elle n’hésite pas à respecter les dispositions d’une garantie, tant qu’elles s’appliquent à un défaut d’usine. « Les dommages ou les défaillances attribués à toute autre source relèvent de la responsabilité du propriétaire. »

Montant de la facture : un total de 19 000 $, plus taxes, pour remplacer le moteur. Moses Fosuo explique qu’il ne peut pas se le permettre pour le moment.

La situation que vit ce propriétaire doit servir de leçon à tous les détenteurs de véhicules neufs qui sont couverts par la garantie d’un manufacturier. Il est important de faire effectuer l’entretien chez le concessionnaire dans les délais prévus. Si vous faites appel à un garagiste indépendant, assurez-vous de conserver vos factures et aussi de bien consulter le manuel du propriétaire afin d’être certains de bien respecter ce qui est prescrit.

On le voit, un oubli peut coûter très cher.