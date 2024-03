Chevrolet Blazer EV 2024 : reprise des ventes

• Chevrolet annonce la reprise des ventes de son Blazer EV 2024, ainsi qu’une réduction de prix intéressante.

Le Chevrolet Blazer EV 2024 a été lancé à la fin de l’année 2023, mais ses débuts sur le marché ne se sont pas déroulés comme prévu, alors que des problèmes logiciels ont forcé la compagnie à suspendre indéfiniment des ventes.

Des problèmes avec le système multimédia et les fonctions qu’il regroupe, ainsi qu’avec la recharge du véhicule ont notamment été signalés par les premiers utilisateurs.

Aujourd’hui, Chevrolet a annoncé que les ventes du modèle sont maintenant autorisées, alors que d’importantes mises à jour ont été effectuées afin de régler les problèmes qui avaient fait surface.

Chevrolet se dit convaincue que les améliorations apportées « répondront aux préoccupations exprimées par certains des premiers propriétaires. » La compagnie promet aussi d’apprendre de tout cela et de transposer « les enseignements tirés à d’autres produits de la gamme GM. »

Certaines des améliorations apportées incluent un éclairage d’ambiance multicolore qui peut être personnalisé, de nouveaux graphiques à l’écran d’informations du conducteur, avec un affichage du pourcentage de la batterie.

Une baisse de prix

La compagnie a aussi revu la gamme de prix de son modèle, plus particulièrement pour les versions LT et RS. Ces modèles étaient déjà éligibles pour un rabais fédéral grâce au programme iZEV (5000 $), ainsi que des rabais offerts en Colombie-Britannique, au l’Île du Prince Édouard, au Nouveau Brunswick, en Nouvelle Écosse et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Mais pour les résidents du Québec, en particulier, la variante RS se qualifie maintenant pour le rabais provincial de 7000 $.

Voici les nouveaux prix annoncés du modèle :

- Blazer EV 2LT à traction intégrale 60 370 $ (il était de 63 370 $)

- Blazer EV RS à traction intégrale 67 370 $ (il était de 73 370 $)

- Blazer EV RS à propulsion 67 370 $ (il était de 73 370 $)

Notez que les prix incluent le transport et la préparation, les frais de 100 $ pour le climatiseur, ainsi que des frais de concessionnaires qui peuvent aller jusqu’à 699 $. Voilà pourquoi le modèle RS est admissible au Québec, malgré le fait que le prix ici affiché soit à plus de 65 000 $, la limite présentement fixée par le programme gouvernemental. Le PDSF est sous la barre des 65 000 $.