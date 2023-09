• Une autre Chevrolet Corvette, cette fois une version Z06, est tombée de son pont élévateur en concession.

En juin 2020, nous vous rapportions une histoire concernant une Chevrolet Corvette 2020 qui avait été détruite en concession, en tombant de son pont d’élévation dans sa baie d’entretien.

La nouvelle Corvette à moteur central doit être levée différemment, avec des points d’ancrage différents. Tous n’étaient de toute évidence pas au courant à l’arrivée du modèle sur le marché.

Une année plus tard, un autre modèle subissait le même sort. Après deux incidents, on pensait que c’en était terminé, mais voilà qu’un autre modèle a été partiellement détruit en tombant de son espace. Cette fois, c’est la nouvelle version Z06 qui est en cause et cette fois, la séquence a été captée par une vidéo.

La voiture subissait son inspection avant livraison.

Sur la séquence, on voit la voiture se mettre soudainement à basculer. On voit le bras du pont élévateur accrocher la carrosserie au passage et causer des dégâts importants. En comparant avec les images de dégâts causés à la version 2020 il y a trois ans, on devine que l’autre voiture a subi le même genre de chute, sauf qu’une partie de son flanc avait été arraché.

La version Z06 a atterri sur son pare-chocs arrière, subissant d’autres dommages au passage.

La séquence a été partagée sur YouTube par Jason Grubb. Vous le devinez, elle a suscité de nombreuses réactions et commentaires.

Heureusement, pas de blessé. Quant au futur propriétaire de cette voiture, il devra faire preuve d’un peu plus de patience avant de mettre la main sur un modèle.

On ne peut que souhaiter qu’avec ce troisième incident connu, ceux responsables de soulever une Chevrolet Corvette à moteur central aillent prendre les précautions nécessaires pour éviter ce genre d’incident qui pourrait, un jour, impliquer un travailleur.

Le problème, c’est en raison de la répartition de poids différente de cette voiture à moteur central, si les bras de levage ne sont pas bien positionnés, la voiture n’est pas stable.

Le site CorvetteBlogger raconte que certains propriétaires indiquent à l’aide de différents trucs (des marques colorées, par exemple) l’endroit où le bras de levage doit être placé lorsqu’on travaille sur la voiture.

Souhaitons que cet incident soit le dernier du genre.

La Chevrolet Corvette Z06 2023 avant de tomber de son pont élévateur Photo : YouTube/Jason Grubb

La Corvette commence à tomber Photo : YouTube/Jason Grubb

La Corvette est poignardée par la fourchette du pont élévateur Photo : YouTube/Jason Grubb

L'arrière de la Corvette Z06 frappe le sol Photo : YouTube/Jason Grubb