Chevrolet montre une première image de la Corvette Z06 2023

À la fin du mois d’octobre, Chevrolet va officiellement présenter la prochaine version Z06 de sa Corvette. Le moment est attendu avec impatience par les amateurs, car on parle carrément des débuts de la variante la plus puissante et unique de l’histoire du modèle.

En prévision de l’événement, Chevrolet a publié la première photo officielle de la sportive. Cette Corvette à moteur central devrait être propulsée par un moteur V8 de 5,5 litres qui sera doté d’un vilebrequin à surface plane, ce qui va repousser la ligne du compte-tours aux environs des 9000 tours/min.

Au mois d’août dernier, GM avait partagé des photos et une vidéo montrant une version prototype camouflée en train de parcourir l’Europe avant la tenue des 24 heures du Mans. Cependant nous n’avions pas encore vu le modèle sans ses habits cachant son identité… avant aujourd’hui. Honnêtement, mis à part les ajouts aérodynamiques, elle demeure plutôt discrète.

Elle va laisser ses performances parler d’elles-mêmes sur la piste, assurément.

Malgré tout, on note bien les différences, notamment à la hauteur du bouclier qui est complètement différent de celui de la C8 régulière. Aussi, les prises d’air plus prononcées qui ceinturent la calandre sont évidentes. Celles situées sur les flancs à l’arrière ont également été redessinées et la garniture contrastée que l’on retrouve autour détonne moins. On ne voit bien sûr pas l’arrière, mais on sait que les embouts d’échappement seront différents et l’on peut voir que l’aileron de la variante Z06 est distinct.

La Corvette Z06 2023 sera officiellement présentée le 23 octobre.

