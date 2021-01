Ce sera 2022 pour les mises à jour du Chevrolet Equinox

L’an dernier, au Salon de l’auto de Chicago, qui a été tenu juste avant que le coronavirus vienne bousiller l’année d’un peu tout le monde, Chevrolet avait présenté une version mise à jour de son VUS Equinox. Cette dernière devait faire ses débuts vers la fin de 2020 comme modèle 2021.

Avec la pandémie, tout a été mis sur la glace, si bien que la compagnie a décidé de reporter d’une année l’arrivée de la mouture repensée. Les ventes de l’Equinox 2022, présentée au début de 2020, s’amorceront donc à l’été 2021.

Le VUS Traverse subit le même sort alors qu’il va se pointer chez les concessionnaires au troisième trimestre de l’année. « Ces deux projets ont été quelque peu retardés en raison d’une réaffectation des ressources, mais ils vont constituer une grande partie de nos plans pour 2021 », a déclaré Steve Majoros, le vice-président du département marketing de Chevrolet, lors d’une conférence de presse.

Les ventes de l’Equinox ont chuté de 21,7 %, à 270 994 unités, en 2020, ce qui n’est ni inhabituel ni alarmant dans le contexte de la pandémie. L’Equinox demeure le deuxième modèle le plus vendu de tout le portfolio de General Motors, derrière la camionnette Silverado. Il se vend plus que tous les modèles Buick réunis (162 741 unités), et il a terminé l’année à la septième place du classement des ventes aux États-Unis, derrière la Toyota Camry et devant la Honda Civic. Ce n’est quand même pas mal, il faut l’avouer.

Photo : Chevrolet Chevrolet Equinox 2022, calandre

Lorsqu’il sera enfin commercialisé, l’Equinox 2022 offrira aux acheteurs un design extérieur plus soigné, une nouvelle version RS (qui se veut un ensemble d’apparences), et des caractéristiques technologiques supplémentaires. La rumeur veut qu’un 4-cylindres turbo de 2 litres effectue un retour au sein de la gamme après une brève interruption, mais ce ne sera pas le même moteur que celui proposé pour la dernière fois avec le modèle 2020. Il s’agira d’une variante du 4-cylindres turbo du Cadillac XT4, réglé pour développer 237 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Le 4-cylindres turbo de 1,5 litre restera le moteur d’entrée de gamme.

Chevrolet apportera au Traverse une série de mises à jour similaires. Les changements pour 2022 comprennent un design extérieur plus agressif, un nouveau système multimédia sur un écran tactile de huit pouces, et plus d’aides à la conduite.

Les prix et d’autres détails suivront en cours d’année 2021. Nous aurons aussi droit, on le devine, à une version retravaillée du GMC Terrain, le cousin du Chevrolet Equinox.