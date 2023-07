• Des images du prochain Chevrolet Equinox apparues en Chine donnent une idée de ce qui nous attend en Amérique du Nord.

En Chine, lorsqu’un futur modèle doit être homologué, des images doivent être partagées sur le site du ministère de l’Industrie et des technologies de l’information. Ainsi, il est possible de voir d’avance ce qui va se pointer en concession au cours des prochains mois là-bas.

Bien sûr, les véhicules proposés en Chine sont souvent différents d’ici, ce qui ne nous permet pas toujours d’avoir une idée précise de ce qui nous attend. Cependant, dans certains cas, ça nous donne une excellente idée. C’est le cas avec les images de la prochaine génération du Chevrolet Equinox qui ont été publiées.

Détails du prochain Chevrolet Equinox (Chine) Photo : Chevrolet

Le Chevrolet Equinox 2025

La nouvelle cuvée de ce modèle qui est prévue pour le marché chinois nous donne un bon aperçu de la version qui devrait nous arriver pour 2025. Ce qui permet de l’affirmer, c’est que des éléments esthétiques discernés sur des prototypes à l’essai ici sont identiques à ceux que l’on peut voir sur la version de production chinoise. C’est le cas des phares, du design de la calandre, ainsi que des contours du capot, notamment.

À l’arrière, l’emplacement des feux de position et de l’essuie-glace est aussi révélateur.

La génération actuelle du Chevrolet Equinox a été présentée en 2017 comme modèle 2018. Pour 2024, c’est la version électrique qui va retenir l’attention, elle qui est attendue au cours des mois à venir. On pense que la variante à essence soit par la suite dévoilée, probablement en tant que millésime 2025.

Quant aux dimensions du prochain Chevrolet Equinox, les données partagées par les autorités chinoises nous permettent de faire quelques comparaisons avec le modèle actuel. Ainsi, on constate que l’empattement gagne 5 mm (2725 mm à 2730 mm), mais que le véhicule n’est qu’un millimètre plus long (4653 mm contre 4652 mm). Le plus grand changement se trouve en largeur alors que la nouvelle génération annonce 1902 mm, soit 59 mm de plus que la version que l’on connaît (1843 mm).

Arrière du prochain Chevrolet Equinox Photo : Chevrolet

Tout cela reste à confirmer, bien sûr. Il faudra aussi voir si l’on va s’en tenir à la stratégie d’une seule mécanique, soit le 4-cylindres turbo de 1,5 litre qui sert présentement modèle.

Au-delà de tout ça, ce qu’on peut voir, c’est un Equinox aux lignes élégantes, ce qui va le placer avantageusement dans sa catégorie à ce chapitre.