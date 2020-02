Chevrolet lance enfin son Menlo… en Chine

Chevrolet a enfin lancé son Menlo, le premier véhicule entièrement électrique de la marque réservé au marché chinois. Malheureusement pour lui, il se présente en pleine crise du coronavirus qui a eu pour effet de faire fondre les ventes de voitures neuves. N’empêche, le dévoilement du modèle nous fait découvrir de nouveaux trucs à son sujet.

D’abord, en matière de prix, si on effectue les conversions nécessaires et qu’on applique les rabais gouvernementaux en vigueur, le Menlo est offert un prix plus avantageux que la Chevrolet Bolt. Les comparaisons peuvent être boiteuses, car de multiples considérations entrent en ligne de compte lorsque vient le temps de déterminer le prix d’un modèle, mais ça donne quand même une idée et ça laisse planer l’espoir de voir des produits électriques plus abordables dans un avenir pas si lointain.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Au menu, quatre niveaux de finition sont proposés. En matière de puissance, les 110 kW du moteur se traduisent par une capacité de 147 chevaux et un couple de 258 livres-pieds, ce qui est moins que ce que suggère la Bolt avec 200 chevaux et 266 livres-pieds de couple (moteur de 150 kW).

Le Menlo, ça on le savait, partage ses éléments avec le Buick Velite 6, un produit avancé sur le marché chinois. Ce dernier est pourvu d’une pile de 52,5 kWh pour une autonomie de 410 kilomètres selon le nouveau cycle européen. L’évaluation de l’autonomie serait moindre ici, peut-être de 300 kilomètres.

La batterie peut être rechargée à 80 % de sa capacité en 40 minutes avec une borne rapide à courant continu. De plus, des modes de conduites sont proposés, tout comme trois modes de récupération d’énergie.

Ce véhicule, qui se veut une évolution du concept FNR-X dévoilé en 2017, est décrit par Chevrolet comme une berline d’allure sportive avec un style de VUS et de coupé sportif. À bord, on retrouve 28 espaces de rangement et un volume de chargement de 1076 litres. Un toit ouvrant panoramique, un écran tactile ACL ultra fin de 10,1 pouces et un tableau de bord ACL (couleur) de 8 pouces complètent les faits saillants.

En matière de sécurité, les technologies embarquées incluent un programme de stabilité électronique Bosch, les alertes de collision avant et de sortie de voie, ainsi que le stationnement automatique. Il est équipé de feux et de feux de position à DEL et de roues bicolores de 17 pouces.

General Motors (GM) a déclaré qu’elle prévoyait introduire au moins 20 nouveaux modèles électriques et à pile à combustible aux États-Unis et en Chine d’ici 2023, le tout avec une nouvelle plateforme de véhicules électriques et un système de batterie avancé prévu pour 2021.

On le sait, le Menlo n’est pas prévu pour notre marché. Cependant, ce sont ses éléments et caractéristiques qui nous intéressent, considérant les plans de GM en matière d’électrification.