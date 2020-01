La traction intégrale dès 2021 pour la Chrysler Pacifica ?

L’année 2020 serait celle de changements importants pour la fourgonnette Pacifica du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles). On ne parle pas d’une refonte complète du modèle, mais d’une mise à jour importante. Il y a bien sûr les considérations esthétiques qui seront à l’avant-scène, mais aussi l’arrivée d’une solution à quatre roues motrices.

C’est le site Mopar Insiders qui se mouille en cette fin d’année 2019. Ce dernier affirme qu’en matière de design, on aurait demandé aux stylistes de s’inspirer de la troisième génération du modèle Town and Country, lancée en 1996, ainsi que de la Chrysler 300, pour rafraîchir la robe de la Pacifica. Il faudra voir ce qu’on nous réserve, mais on peut s’attendre à voir un modèle aux traits repensés en cours d’année.

Photo : Chrysler Chrysler Town and Country 1996

Il en sera de même pour le modèle Voyager qui a été ajoutée à la famille en 2019. Cette variante plus dégarnie et moins chère est là pour combler les besoins des acheteurs fonctionnant avec un budget plus serré. Et avec la disparition de la Grand Caravan en 2020, il sera utile à la compagnie d’avoir en banque une variante de base toute fraîche.

L’autre rumeur intéressante, c’est que FCA aurait en tête d’offrir une rivale à la version à quatre roues motrices de la Toyota Sienna, la seule fourgonnette sur le marché à offrir cette option à l’heure actuelle. On ferait appel à la technologie hybride enfichable de Jeep pour y arriver. Cette dernière, nommée eAWD, intègre un moteur électrique à l’essieu arrière, si bien que le rouage intégral est obtenu sans avoir recours à une connexion entre les roues avant et arrière.

Cela permettrait à la compagnie de toujours offrir sa configuration de sièges Stow « n Go, une signature importante pour la firme. L’approche pourrait même faire de la Pacifica une fourgonnette électrique à propulsion sur de courts trajets.

Pour ce qui est des détails techniques, rien de concret n’a été avancé. Conséquemment, on se montrera prudent. Ce qui semble plus déterminé, c’est le moment où le tout nous sera présenté, soit ce printemps. Avec la disparition du Salon de Détroit en janvier, ça nous laisse les événements de Chicago en février et de New York en avril.