En 2019, plus précisément au Salon de l’auto de Genève, Volkswagen présentait le concept ID. Buggy, une interprétation des temps modernes du Dune Buggy. Ce dernier prenait aussi des allures de Beetle directement sortie d’un dessin animé. En gros, le design avait fait sensation. A

À ce moment, Volkswagen avait mentionné qu’elle aimerait bien voir son concept électrique atteindre l’étape de la commercialisation, même si aucun créneau du genre n’existe pour ce type de produit dans l’industrie. Les plans de l’entreprise ont changé à cet égard, mais tout ne serait pas perdu.

Selon ce que rapporte le site Car Magazine, Volkswagen a abandonné sa stratégie initiale. L’entreprise avait l’intention de lancer une version de production à faible volume en collaboration avec la firme e.Go Mobile qui est basée à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Cependant, cette dernière s’est récemment placée sous la protection de la faillite, laissant Volkswagen seul dans le projet.

La bonne nouvelle, c’est que le constructeur allemand ne songe pas à capituler pour l’instant. En fait, l’ID. Buggy serait réinventé pour prendre la forme d’un produit plus « conventionnel » et il s’accompagnerait d’un prix d’appel relativement abordable. Il conserverait certaines des caractéristiques principales du concept, notamment les gros pneus tout terrain, la garde au sol élevée et le design complètement flyé.

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID. Buggy, profil

« L’ère de la voiture électrique va forcer les VUS à changer. Nous nous sommes toujours demandé quelle serait la prochaine grande mode après le VUS. Ce sera le VUS entièrement électrique », a déclaré Jurgen Stackmann, membre du conseil d’administration de Volkswagen.

Il faudra se montrer patients, toutefois, car ce véhicule ne verra pas le jour avant 2023. Il n’est pas dit, non plus, qu’il fera le saut chez nous. Cependant, avec le retrait de la Golf de notre marché, Volkswagen nous en doit une. Souhaitons simplement que si le produit est intéressant, l’Amérique ne soit pas boudée.

Pour ce qui est de la forme qu’il prendrait, on peut imaginer un futur rival au Land Rover Defender et au nouveau Ford Bronco Sport… à la différence qu’il serait tout électrique. Si l’idée du concept est respectée, il serait plus petit et axé sur un mode de vie très aventurier.

Une autre histoire qu’on suivra de près.