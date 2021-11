Il y a longtemps que nous n’avions pas couvert un Salon automobile. Lentement, ceux-ci reprennent leurs activités et cette semaine, c’est celui de Los Angeles qui se met en branle. Nous n’y sommes pas physiquement, mais on garde un œil sur ce qui s’y passe.

Ça inclut le dévoilement en grande pompe effectuée par Hyundai, soit celui du concept Seven. Ce dernier préfigure le VUS Ioniq 7 qui sera éventuellement commercialisé. L’Ioniq 5 est aussi présente à Los Angeles, soit dit en passant.

Concernant le concept Seven, il nous donne surtout une idée de la direction que veut prendre Hyundai en matière de design avec ses futurs produits électriques. Il nous montre aussi jusqu’où la compagnie peut aller en matière d’aménagement, mais vous allez le constater, la présentation intérieure est encore loin de ce qui nous attend dans la réalité. Du moins, c’est l’impression que l’on a en 2021 ; les choses évoluent tellement rapidement.

Photo : Hyundai Le Hyundai Seven Concept, trois quarts arrière

Structure et capacités

Commençons avec ce qui est le plus concret. Le concept Seven profite de la structure dédiée aux produits électriques chez Hyundai, la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Cette dernière se présente ici avec un empattement énorme qui s’étend sur 3,2 mètres, ce qui a une incidence directe sur l’aménagement intérieur ; on y revient.

En fait d’autonomie, la compagnie annonce une possibilité oscillant autour de 500 kilomètres. On verra bien avec le modèle de production, mais on doit s’attendre aux mêmes organes qui serviront les Ioniq 5 et Ioniq 6, peut-être avec de légers ajustements à la configuration. Pour la recharge rapide, la compagnie fait mention d’un temps de 20 minutes pour faire passer la vie de la pile de 10 % à 80 % (avec chargeur offrant une capacité de 350 kW).

Design

Parfois, les concepts présentés préfigurent le produit final qui va suivre. Ici, pas de confusion possible ; le VUS Seven est une étude au sens propre du terme. Son design est très épuré et ses lignes sont très futuristes. Ce qu’on peut en retenir, c’est l’orientation stylistique que veut prendre la marque à l’avenir. Que ce soit avec la signature visuelle composée de pixels paramétriques, de cet empattement très allongé, de cette ligne de toit très horizontale, ou encore de ces roues dotées de volets qui se déploient ou se rétractent, selon qu’il soit nécessaire de minimiser la résistance au vent ou refroidir les freins.

Photo : Hyundai Le Hyundai Seven Concept, profil

Repenser les habitacles

Le véhicule électrique, de nombreux designers nous l’ont confié, ouvre quantité de possibilités en matière de design, car les contraintes habituelles (disposition de la mécanique à essence et de ses composantes, arbre de transmission, échappement, etc.) disparaissent. Idem pour les technologies de conduite autonome qui sont à venir.

L’étude Seven nous en donne une bonne idée. On a en fait repensé la façon de concevoir un cocon. On ne retrouve pas des sièges à bord, mais bien des fauteuils (2) pivotants, selon qu’un humain s’occupe de la conduite ou que la machine gère la chose (ou encore si le véhicule est à l’arrêt). Des banquettes aux rangées deux et trois ? Bien sûr que non. Mais une disposition avec un sofa incurvé oui. Le plancher plat, obtenu en raison de la configuration du véhicule, augmente l’espace et donne vraiment l’impression de pénétrer dans un boudoir en grimpant à bord. Le design des portières, à ouverture antagoniste, facilite l’accès.

Photo : Hyundai Le Hyundai Seven Concept, de haut

Et tout à propos de la conception intérieure est pensée avec le futur en tête. Il n’y a pas de tableau de bord traditionnel. Un bâton à la console sert pour le contrôle et il se rétracte, bien sûr, si les déplacements du véhicule sont gérés de manière autonome. Les matériaux sont bien sûr hautement recyclables. Quant au système de filtration de la cabine, il s’inspire de ce qui se fait en aviation.

La peinture est bio. Le toit se compose de diodes électroluminescentes organiques [DELO]. Un frigo est présent à bord pour vos soirées ou sorties.

Hyundai mentionne qu’avec chaque nouveau concept électrique, elle va repousser l’idée de l’expérience à bord pour sa clientèle.

Le concept Seven demeure une vision de l’avenir, selon Hyundai.

Photo : Hyundai Le Hyundai Seven Concept, avant