Défilé record de 733 voitures électriques à Saint-Hyacinthe

Un événement hors du commun s’est produit du côté de Saint-Hyacinthe le week-end dernier, soit le plus grand rassemblement de voitures électrique jamais recensé sur la planète. Au total, 733 voitures et VUS ont défilé sous le regard de nombreux curieux et amateurs qui étaient sur place dans le cadre de la tenue du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe.

En 2016, une marque avait été établie à Silkeborg, au Danemark, où 402 véhicules s’étaient regroupés. Cependant, on comptait toutes sortes de modèles électrifiés, de la voiture au vélo électrique en passant par les triporteurs.

Le Salon de Saint-Hyacinthe en était à sa cinquième édition et de toute évidence, sa popularité ne fait que croître. D’ailleurs, le regroupement record (qui reste à être homologué par les gens de Guinness) en est la preuve tangible. Ce dernier a été rendu possible grâce à l’initiative et à l’invitation de Daniel Breton, président-directeur général de Mobilité électrique Canada.

Et comme l’électrification des transports n’en est qu’à ses débuts, on peut s’attendre à voir ce record être battu, et battu, et battu…

Photo : Facebook (Eva Mary Thai Thi Lac) Une portion de la parade de voitures électriques

Photo : Twitter (Ian Pavelko) La parade de voitures électriques