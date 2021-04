Toyota n’a pas été la seule compagnie japonaise à présenter son premier VUS tout électrique au Salon de l’auto de Shanghai qui s’est ouvert hier. Honda a révélé un nouveau concept, bêtement baptisé, SUV Honda e:prototype. Cela décrit exactement ce que c’est, soit un véhicule utilitaire sport entièrement électrique.

Ce dernier fait suite au Honda e, une voiture à hayon qui a séduit la critique depuis sa présentation et ses débuts. La même recette, appliquée à un VUS, était la suite logique des choses. Et la présentation du véhicule en Chine n’est pas le fruit du hasard. En fait, Honda a de grands projets d’électrification pour ce marché. La compagnie affirme que son concept est le premier de 10 produits entièrement électriques qu’elle prévoit d’introduire dans ce pays au cours des 5 prochaines années.

Malheureusement, Honda n’a rien dévoilé en fait de caractéristiques techniques.

Photo : Honda Honda SUV e:prototype, trois quarts arrière

Le prototype est équipé de la troisième génération du système Honda Connect. On dit qu’il repose en grande partie sur la reconnaissance vocale et qu’il sera capable de faire fonctionner des appareils électroménagers intelligents, d’effectuer des achats en ligne tout en conduisant, d’accéder aux fonctions du véhicule via un téléphone intelligent et d’effectuer des mises à jour en ligne et en temps réel. Idem pour les systèmes de navigation et multimédias existants. Le système sera graduellement déployé sur les véhicules Honda plus tard cette année.

Le Honda SUV e:prototype semble prêt pour la production, à l’exception de quelques éléments stylistiques comme les rétroviseurs qui sont vraiment une affaire de concept. Malgré tout, il ne serait pas surprenant qu’on nous présente une version de production vers la fin de la présente année. Souhaitons qu’on pense à un nom plus inspirant.

On verra, également, si la compagnie réserve ce produit à l’Amérique du Nord. Pour l’instant, c’est silence radio.

Photo : Honda Honda SUV e:prototype, calandre