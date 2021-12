Parmi toutes les voitures américaines qui ont été fabriquées dans les années 80, une des plus populaires aujourd’hui est sans contredit la Buick Grand National. Qualifiée par plusieurs comme le dernier vrai muscle car américain (avant ce qu’on voit chez Dodge depuis 15 ans), elle représente une époque, mais bien plus que cela, soit la nostalgie d’une période qu’on ne reverra plus.

Voilà pourquoi le modèle ne cesse de prendre de la valeur sur le marché. Cette version de performance de la Regal était gâtée d’un moteur V6 turbo de 3,8 litres, lequel proposait 245 chevaux et 330 lb-pi de couple, des chiffres très respectables pour l’époque. Pour avoir conduit un modèle, je peux vous confirmer que lorsque le turbo entre en action, il est temps d’attacher sa tuque.

Surtout que ce véhicule n’était pas une référence en matière de tenue de route. Certes, c’était mieux que ce qui se faisait dans les années 60, mais ça pouvait demeurer périlleux. La puissance dont profitait la version Grand National rendait les choses intéressantes, c’est le moins que l’on puisse dire. Une boîte automatique à quatre rapports gérait la cavalerie qui était, bien sûr, envoyée aux roues arrière.

Photo : Barrett-Jackson Buick Grand National 1987, trois-quarts arrière

L’année 1987 a été la dernière de la Grand National, et aussi celle qui a vu le plus d’exemplaires voir le jour, soit environ 20 000. Voilà pourquoi, dans la majorité des cas, ce sont des modèles de cette année-là qui se retrouvent sur le marché. Quant à l’édition qui sera proposée à l’encan de Barrett-Jackson qui aura lieu à Scottsdale, en Arizona, du 22 au 30 janvier prochain, il s’agit de la dernière qui a été assemblée le 11 décembre 1987.

Cette version a été conservée dans un environnement à climat contrôlé et n’est sortie que pour des apparitions spéciales, comme la célébration du centenaire de Buick en 2003 à Flint, dans le Michigan. Elle est également apparue dans le documentaire « Black Air » du Grand National 2012. Aujourd’hui, elle n’affiche que 33 miles, selon ce que raconte l’annonce de la vente aux enchères.

À combien partira-t-elle ? C’est un peu difficile à prévoir compte tenu du très bas kilométrage. Au cours de la dernière année, des éditions affichant quelques milliers de kilomètres se sont vendues pour des montants variant entre 50 000 $ et 65 000 $ américains. On doit donc prévoir un peu plus pour cette déclinaison.

Et à ne pas confondre avec les plus rares versions GNX, plus puissantes ; ces dernières s’envolent pour quelque 200 000 $ à l’heure actuelle.

Photo : Barrett-Jackson Buick Grand National 1987, profil

Photo : Barrett-Jackson Buick Grand National 1987, intérieur