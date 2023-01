Une idée du design de demain pour le Chevrolet Silverado

• Le département de design de General Motors a partagé deux clichés montrant une possible orientation pour les lignes du Chevrolet Silverado.

• Les sketches montrent un modèle au style très agressif.

• Les photos sont l’œuvre du styliste Ben Wilkins et ont été partagées sur le compte Instagram du département de design de General Motors.

À une certaine époque, les designs des véhicules changeaient chaque année. Ça rendait l’identification des modèles plutôt facile. De nos jours, on parle de générations de modèles. Un produit qui est présenté, par exemple en 2022, va conserver le même design jusqu’en 2027 ou 2028.

Souvent à la mi-parcours, il va profiter de petites retouches stylistiques pour que son design demeure actuel.

Dans l’univers des camionnettes, le segment le plus populaire à travers l’industrie, on voit les constructeurs agir de plus en plus promptement afin de demeurer devant la concurrence.

Le Chevrolet Silverado en est un bel exemple. À peine présenté en 2019, il a déjà subi ses mises à jour et de nouvelles variantes ont été ajoutées à l’offre. Ça bouge en matière de style, disons. Idem pour le modèle cousin chez GMC, le Sierra.

Ce besoin d’agir rapidement fait bien sûr le bonheur des stylistes qui s’amusent à créer le style futur des produits de la marque avec des sketches aussi intéressants que flyés.

Photo : General Motors Camionnette Chevrolet Concept, calandre

Le dernier en lice est l’œuvre de Ben Wilkins du département de design de General Motors. Elle nous montre à quoi pourrait ressembler un Silverado dans… 10 ou 15 ans. On reconnaît à travers ses esquisses le style de la grille actuelle, notamment avec la signature des phares. La hauteur du faciès a de quoi inquiéter n’importe quel piéton, cependant ; c’est massif.

Le deuxième cliché nous fait davantage voir le profil où l’on voit des traits dessinés au scalpel, des poignées de porte intégrées, d’immenses passages de roues, ainsi que des gommes immenses. Le traitement réservé aux phares est plutôt intéressant.

Sur la page Instagram où les croquis ont été partagés, les amateurs s’en donnent à cœur joie en exprimant ce qu’ils pensent du design.

Évidemment, ce n’est rien d’officiel, mais ça donne une idée du genre de design qui se retrouve dans les bureaux des décideurs au sein de l’entreprise.

Et vous ? Est-ce que ce design vous parle ?