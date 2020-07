C’est terminé pour les Dodge Grand Caravan et Dodge Journey

Le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a confirmé cette semaine que la division Dodge mettra fin à la production de la Grand Caravan et du Journey après l’année modèle 2020, laissant la marque sans véhicules à vocation familiale et à traction pour la première fois depuis 2008.

Concrètement, la génération actuelle de la Grand Caravan est parmi nous depuis 2008. Elle a subi une refonte importante pour 2011, notamment à l’intérieur, mais le modèle montrait tout de même son âge. Idem pour le Journey dont les débuts nous ramènent à 2009. Imaginez ceci : la boîte automatique associée à son moteur 4-cylindres compte toujours quatre rapports. QUATRE !

Néanmoins, dans le cas de ces deux produits, on pourra dire que la mission a été accomplie. Ces véhicules ont servi quantité de famille, que ce soit aux États-Unis et au Canada, et ce, à prix toujours raisonnable.

La fin du parcours de la Grand Caravan et du Journey élimine 40 % de la gamme Dodge. En fait, reste au sein de cette dernière le VUS Durango, la berline Charger, ainsi que le coupé Challenger. Ce qui va faire plus mal, c’est que la Grand Caravan et le Journey représentaient 38 % du volume des ventes de la marque depuis le début de l’année.

Photo : Dodge Dodge Journey R/T

Les acheteurs de fourgonnettes auront toujours l’option d’y aller avec la Pacifica de Chrysler. Cette dernière se décline sous plusieurs formes dont la nouvelle Voyager. On parle ici d’un modèle dépouillé destiné aux acheteurs soucieux de leur budget. Il s’agit en fait de la remplaçante spirituelle de la Grand Caravan.

Fait amusant, et inquiétant aussi, seule Jeep propose plus de quatre modèles au sein de la famille FCA. Toutes les autres bannières (Dodge, Chrysler, Fiat, Ram et Alfa Romeo) en avancent moins.