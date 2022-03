On s’en serait douté, mais une étude de la IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) vient de le confirmer ; plus un véhicule est gros, plus les piétons sont à risque lors de certains types d’incidents.

Et lorsqu’on parle de gros véhicules, vous avez une idée de ceux que l’on identifie ; les VUS, les fourgonnettes et les camionnettes.

Dans cette dernière étude, l’IIHS a examiné les types de collisions les plus courantes entre un véhicule et un piéton, soit celles qui se produisent aux intersections ou à proximité de celles-ci. Elle a ensuite examiné le comportement de trois types de véhicules dans ces collisions par rapport aux voitures.

Selon les résultats compilés, les chances qu’un accident tue un piéton aux intersections impliquant un virage à gauche sont d’environ deux fois plus élevées pour les VUS, près de trois fois plus élevées pour les fourgonnettes, et près de quatre fois plus élevées pour les camionnettes, toujours par rapport aux voitures. Cela tient bien sûr compte des proportions de ces véhicules que l’on retrouve sur la route.

Lorsqu’il est question d’un virage à droite, les chances d’un accident fatal sont 89 % plus élevées pour les pick-up et 63 % pour les VUS.

« Il est possible que la taille, la forme ou l’emplacement des piliers A qui soutiennent le toit de chaque côté du pare-brise rendent plus difficile la vision des conducteurs lorsqu’ils tournent », explique Wen Hu, ingénieur principal des transports à l’IIHS. C’est évidemment vis-à-vis ces piliers que les piétons se trouvent « cachés » lors d’impacts.

Photo : IIHS.com Un VUS passe devant des piétons

Il est important de souligner que les incidents en relation avec les virages aux intersections ont représenté plus de 900 des quelque 5800 accidents mortels impliquant des piétons aux États-Unis entre 2014 et 2018.

Fait intéressant, l’IIHS s’est intéressé aux statistiques compilées en Caroline du Nord entre 2010 et 2018. Elle a également remarqué que les camionnettes (42 %) et les VUS (23 %) étaient plus susceptibles que les voitures de frapper des piétons lors de virages à gauche. Cependant, elle n’a pas noté de différences importantes pour ce qui est des virages à droite.

L’IIHS a admis que des études supplémentaires allaient s’avérer nécessaires pour comprendre le rôle de la visibilité dans ces accidents. Toutefois, les dernières conclusions ont incité l’agence à examiner de plus près la conception des véhicules en fonction de la visibilité, le tout au nom de la sécurité routière.