FCA enregistre de nouveau le nom Cuda

Pour la troisième fois au cours des 10 dernières années, le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a enregistré le nom Cuda auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Voyons voir.

D’abord, rappelons que la pratique est fréquente. Lorsqu’un nom est enregistré, il l’est pour un certain nombre d’années, donc un constructeur doit le faire enregistrer de nouveau pour en conserver les droits. Dans le cas du nom Cuda, FCA a agi une première fois en 2010, puis une deuxième en 2017. La présente missive est donc la troisième en 10 ans.

C’est le site Muscle Cars And Trucks qui a vu passer cette demande, déposée le 12 octobre dernier.

Cela ne veut pas dire qu’un modèle Cuda est en préparation. Cependant, ça peut aussi indiquer qu’on travaille sur quelque chose en ce moment. Ou sinon que c’est dans les plans et qu’il est nécessaire, conséquemment, de conserver les droits sur le nom.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Autre nuance importante. Le nom Cuda auquel nous faisons référence est une demande différente de celle effectuée le 23 juin 2015 pour le nom Barracuda. Cette dernière a été abandonnée par FCA, mais la firme pourrait bien revenir à la charge avec une nouvelle pour protéger l’appellation. Jadis, Barracuda était le nom d’un modèle Plymouth devenu légendaire alors que « Cuda » n’était en fait qu’une variante du produit.

Est-ce qu’on prépare vraiment quelque chose chez Dodge ? Selon Muscle Cars And Trucks, le nom Cuda pourrait être utilisé pour la première Dodge électrifiée. Rien n’a été confirmé pour l’instant, mais d’autres brevets récents de Dodge laissent entrevoir un groupe motopropulseur hybride pour l’avenir.

On sait que les Charger et la Challenger actuelles prennent de l’âge et que des changements auront lieu au cours des deux ou trois prochaines années. L’électrification est dans l’air. Il faut aussi considérer le mariage avec Peugeot.

On demeure donc dans la spéculation pour l’instant, mais lorsqu’on voit une firme faire un effort pour conserver un nom aussi mythique que celui-là, notre devoir est de garder l’œil ouvert.

À voir aussi : À vendre: Hemi 'Cuda 1970 de Nicholas Cage!