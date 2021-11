Le constructeur Fisker a dévoilé la version production (ou presque) de son Ocean sur la plage en Californie, exactement un an jour pour jour avant le début de la production du VUS tout électrique : le 17 novembre 2022. Il sera construit en Autriche par Magna-Steyr, soit dit en passant.

L'un des nouveaux éléments visibles sur cette dernière itération du VÉ est le lettrage O-C-E-A-N illuminé placé juste sous l’écusson Fisker sur le museau de la voiture. L'élément le plus frappant de l'Ocean se trouve cependant à l'intérieur. Le grand écran d'infodivertissement qui domine le tableau de bord peut être réglé à la verticale (style portrait) ou à l'horizontale (style paysage) en appuyant sur un bouton. C'est un gadget, certes, mais Fisker peut se targuer d'être le seul constructeur à offrir cette possibilité dans son véhicule électrique. À Tesla d’offrir une riposte.

Photo : Fisker Fisker Ocean, écran (en position verticale)

Le fondateur de la société, Henrik Fisker, a déclaré que le lieu de Manhattan Beach pour le dévoilement avant le Salon de l'auto de Los Angeles a été délibérément choisi, car non seulement il est proche du siège social de Fisker, mais il a également servi d'inspiration pour l’écusson Fisker.

Fisker présente ce nouveau VUS comme un multisegment tout électrique abordable. Les prix de l'Ocean de Fisker ont été annoncés aujourd'hui pour le marché américain, et en gardant à l'esprit les avertissements habituels selon lesquels nos prix canadiens éventuels peuvent différer, voici ce que les acheteurs potentiels auront à considérer :

Le modèle de base Sport débute à 37 499 $ en dollars américains, et pour cela, il est équipé d'un seul moteur (donc dans une configuration à traction), livrant une puissance de 275 chevaux. L'autonomie est de 250 milles, soit un peu plus de 400 km.

Vient ensuite la version Ultra, à double moteur cette fois, et donc à traction intégrale. Son prix est de 49 999 $ (toujours en dollars américains), sa puissance de 540 chevaux et son autonomie de 340 milles sur une charge, soit un peu moins de 550 km.

Au sommet de la gamme (sans compter l'édition limitée Launch Edition) se trouve l'Extreme, qui coûte 68 999 $ et offre à ses propriétaires une autonomie de plus de 350 milles, soit un peu plus de 560 km. Elle fonctionne également avec deux moteurs et sa puissance est légèrement supérieure, à 550 chevaux.

Photo : Fisker Fisker Ocean, profil

Le Fisker Ocean contiendra un certain nombre de matériaux écologiques, par exemple des t-shirts recyclés et même des filets de pêche, mais elle se veut également sportive, et dispose donc d'une suspension arrière multibras pour aller de pair avec les chevaux cités plus haut. L'aérodynamisme du véhicule a été développé dans le but de maximiser le refroidissement et de minimiser la traînée.

Photo : Fisker Fisker Ocean, roues

Photo : Fisker Fisker Ocean, trois quarts arrière