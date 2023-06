• Les prochains véhicules électriques de Ford seront compatibles avec les chargeurs de Tesla.

• L’entente Ford-Tesla va donner accès à 12 000 stations de Tesla en Amérique du Nord.

• Au Canada, 750 bornes Tesla seront accessibles d’ici la fin de 2025, dans le corridor Ottawa-Calgary.

Depuis novembre dernier, les constructeurs rivaux de Tesla ont la permission d’installer le connecteur de recharge exclusif de Tesla dans leurs propres véhicules afin de pouvoir profiter du réseau de recharge impressionnant de cette entreprise.

Ford s’apprête à être l’un des premiers à profiter de cette offre.

La firme a annoncé que sa prochaine génération de véhicules électriques, attendus à compter de 2025, sera équipée de connecteurs Tesla intégrés, connus sous le nom de North American Charging Standard (NACS). Il ne sera donc plus nécessaire d’utiliser un adaptateur pour utiliser l’un des nombreux chargeurs rapides de Tesla.

En février dernier, la Maison-Blanche annonçait que certaines stations de recharge appartenant à Tesla aux États-Unis allaient être accessibles aux véhicules de marques concurrentes. Tesla, qui a plus tard confirmé la chose, va recevoir en retour une partie des fonds fédéraux destinés à développer l’infrastructure de recharge des véhicules électriques.

On parle pour le moment de 7500 chargeurs Tesla (dont 3500 ultras rapides) aux États-Unis qui seront accessibles à tout véhicule muni du connecteur NACS. Pour Ford, le nombre s’établit à 12 000 en vertu de l’entente entre les deux fabricants. L’accord prévoit notamment que Ford obtienne un accès API (Application Programming Interface) à l’interface de Tesla, ce qui signifie que les propriétaires de véhicules électriques Ford peuvent utiliser l’application Ford pour activer la recharge dans les stations Tesla.

Ford Mustang Mach-E Photo : D.Boshouwers

Si l’on ajoute à cela le réseau de recharge BlueOval de Ford, qui donne accès à plus de 10 000 chargeurs rapides publics à courant continu, les propriétaires de véhicules électriques Ford auront bientôt accès à l’un des plus grands réseaux de chargeurs rapides de la planète.

Concernant l’accès aux stations de Tesla au Canada, on parle de 750 bornes d’ici la fin de 2025 entre le corridor Ottawa et Calgary. Voilà qui va décevoir plusieurs propriétaires de voitures électriques résidants au Québec et en Colombie-Britannique.

Ne nous reste plus qu’à attendre les véhicules électriques de deuxième génération de Ford.