Le Ford F-150 Lightning à la tête d’une course NASCAR

Si vous souhaitez voir le Ford F-150 Lightning en action, vous en aurez la chance le week-end prochain alors que la très attendue version électrique du F-150 va servir de véhicule de tête lors de l’épreuve de Martinsville, en NASCAR.

C’est un communiqué de presse de Ford qui nous l’apprend. Puisque les courses de la série sont diffusées à travers le pays, il s’agit d’une vitrine intéressante pour la nouvelle coqueluche de la famille.

Et si le fait de voir un modèle électrique comme véhicule de tête à une course où l’essence est utilisée en quantité industrielle peut paraître farfelu, sachez que la série américaine continue d’étudier la possibilité de lancer une autre série, cette fois composée de modèles tout électriques.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Jeannee Kirkaldy, la directrice du marketing des sports motorisés de la division Ford Performance, avait ceci à dire à propos de la présence du Ford F-150 Lightning à une course NASCAR : « Ford s’investit pleinement dans l’électrification et l’accueil réservé au Lightning a été si enthousiaste qu’il a été facile de décider de l’amener à un événement NASCAR. Nous savons que nos amateurs aiment les camionnettes et nous sommes convaincus que ce sentiment ne fera que croître lorsqu’ils verront le Lightning sur la piste, menant le peloton au drapeau vert. »

Dans le passé, Ford a déjà utilisé des véhicules électriques à des courses NASCAR. Ce fut le cas en 2012 alors que la Focus électrique avait servi, puis plus récemment le VUS Mustang Mach-E a eu cet honneur.

L’ironie c’est qu’un jour, alors que les séries de courses seront majoritairement électriques, on ramènera peut-être un modèle classique, à essence, pour mener les véhicules au drapeau vert.

En attendant, soyez certains que plusieurs vont jeter un coup d’œil au F-150 Lightning le week-end prochain. Son arrivée est prévue plus tard cette année et le carnet de commandes est plein. Ford a même décidé de doubler la production en cours de route, question de pouvoir répondre à la demande.

À voir aussi : Ford F-150 Lightning : 10 choses à savoir