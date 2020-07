Nous savons que Ford travaille sur un nouveau pickup compact qui s'appellera le Maverick, mais au-delà de cela, les détails ont été rares à venir. Ce qui n'est peut-être pas si surprenant étant donné que le modèle n'est pas attendu avant 2022.

Cependant, une nouvelle source interne vient de fournir quelques informations concernant le fonctionnement interne de la future petite camionnette au forum en ligne Maverick Chat, consacré, vous l'avez deviné, à tout ce qui concerne le Ford Maverick. Voici ce que cette source nous révèle.

Tout d'abord, le modèle sera présenté dans un premier temps uniquement en format quatre portes, et disposera d'une caisse plus courte d'environ 24 cm que celui de la Ford Ranger, selon la configuration choisie. Le site Motor1 a fait quelques calculs et a abouti à une longueur de caisse probable entre 94 et 124 cm.

Ensuite, bien qu'il ait eu droit l’an dernier à des rumeurs selon lesquelles le Maverick serait placé sous la bannière des produits Bronco, ce ne serait finalement pas le cas. Cela peut ou non signifier que le camion ne sera pas conçu comme un véhicule tout-terrain prêt à l'emploi.

La source a également déclaré que, Ford étant incertain du potentiel d'un tel modèle en Amérique du Nord, plusieurs composants de la mécanique seront empruntés de la camionnette Transit Connect afin de réduire les coûts de développement du produit. Ces composants comprendraient le moteur 4 cylindres de 2,0 litres et 162 chevaux, et probablement aussi la transmission automatique à 8 vitesses de la camionnette (bien qu'une boîte manuelle serait offerte en option, selon la source).

Ford prévoit également de proposer l'option d'un moteur turbo de 1,5 litre de 180 chevaux une fois le modèle lancé.

Enfin, Ford aurait prévu une production de 100 000 unités pour la première année de commercialisation de la Maverick. À titre de comparaison, la société a vendu un peu moins de 90 000 unités du Ranger au cours de sa première année complète sur le marché nord-américain, en 2019.

Selon les spéculations actuelles, la Ford Maverick serait présentée en 2021 et ferait ses débuts commerciaux en tant que modèle 2022.