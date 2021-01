La Mustang, devant la Challenger et la Camaro en 2020

Chaque année, il est toujours intéressant de jeter un coup d’œil aux ventes des trois muscle car américains. On ne parle pas des modèles les plus vendus, mais leurs résultats permettent à leur créateur de se bomber le torse un peu.

Et après l’année 2020 qu’on a connu…

Quant à ces ventes de 2020, elles ont permis à la Ford Mustang de maintenir sa suprématie dans le segment, et ce, pour une sixième année consécutive. L’an dernier, Ford a vendu 61 090 Mustang aux États-Unis. Dodge a pour sa part écoulé 52 995 Challenger, ce qui est un exploit considérant l’âge du modèle. Enfin, Chevrolet a livré 29 775 unités de sa Camaro en 2020.

Partout, on enregistre des baisses par rapport à 2019, mais considérant la pandémie, c’est tout à fait normal et pas de nature alarmante. Ce qui a peut-être été le plus impressionnant, c’est la hausse de 14 % des ventes de la Shelby GT350. Clairement, les acheteurs se sont précipités sur le modèle avant son retrait du catalogue.

Photo : Chevrolet Chevrolet Camaro LT1 2020

Pour la Camaro, malgré la baisse normale de 2019, on parle quand même d’un déclin qui se poursuit depuis quelques années. En 2014, Chevrolet avait vendu 86 297 unités, près du triple de ce qu’elle a réussi à écouler en 2020.

Tout cela ne fait qu’alimenter la rumeur concernant l’avenir du modèle. On sait qu’elle sera au catalogue pour quelques années encore, mais la suite demeure nébuleuse. Est-ce que l’électrification sera la planche de salut de cette dernière ?

Quant à la Challenger de Dodge, elle fait mieux, mais elle devra subir une refonte un jour. Et avec la fusion entre FCA (Fiat Chrysler Automobiles) et PSA (Peugeot Société Anonyme), on ne sait trop quel sort sera réservé au modèle.

Pour ce qui est de la Mustang, la prochaine génération est attendue en 2022 comme modèle 2023.