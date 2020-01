Ford Mustang Mach-E : le profil des acheteurs se définit

Le Ford Mustang Mach-E, le VUS tout électrique dévoilé par Ford quelques jours avant le Salon de l’auto de Los Angeles en novembre dernier, a été un des véhicules qui le plus fait jaser au cours de la dernière année.

L’utilisation du nom Mustang a certes été l’élément qui a le plus alimenté les débats.

Ford savait très bien ce qu’elle faisait. D’ailleurs, le carnet de commandes s’est bien rempli depuis les lendemains de la présentation, si bien qu’on commence à avoir un portrait de l’acheteur de la Mustang Mach-E.

D’abord, mentionnons que pour la version First Edition du modèle, l’assiette est pleine. Les plages horaires réservées pour la production de cette dernière ont été comblées. Ce qu’on ne sait pas, c’est le nombre d’unités qui sera assemblé, mais Ford a souligné qu’il allait pour être très limité. Cette variante avancera quelques touches uniques qui serviront à la distinguer, dont trois couleurs exclusives ; Carbonized Grey, Grabber Blue et Rapid Red.

Si Ford s’est montrée avare de commentaires concernant le nombre d’unités de cette mouture, elle a partagé plus d’informations à propos du profil de son acheteur.

Ainsi, on apprend, par exemple, que 30 % des modèles First Edition commandés profiteront du niveau de finition GT. Ce dernier propose une puissance de 459 chevaux et un temps d’environ 3,5 secondes au 0-100 km/h.

Jusqu’ici, le quart des acheteurs provient de la Californie. Un peu plus de la moitié, soit 55 %, optent pour le rouage intégral. Pour ce qui est des couleurs précitées, 38 % sélectionnent le gris, 35 % le bleu, alors que le rouge séduit 27 % de la clientèle.

La statistique la plus intéressante est peut-être celle qui indique que 80 % des gens y vont pour la pile la plus grosse, soit celle de 98,8 kWh.

C’est très sommaire comme information, on s’entend, mais quand même, ça nous donne une idée des préférences des premiers clients du Mustang Mach-E. Les premiers exemplaires du modèle seront livrés au cours de l’année 2020 et l’on peut s’attendre à ce qu’il connaisse du succès.