Le Ford Ranger 2024 fait ses débuts avec la version Raptor

Ford Ranger Raptor grise Photo : Ford

• Le Ford Ranger 2024 a été dévoilé.

• La version performante du pickup, le Ranger Raptor, fait également ses débuts.

• Le camion Ranger commence à 41 255 $ au Canada, le Ranger Raptor à 77 805 $ (plus 2 095 $ de frais).

Le Ford Ranger 2024 a été présenté aujourd'hui et avec lui le Ranger Raptor, ce qui signifie qu'après des années de disponibilité sur d'autres marchés, les Nord-Américains ont enfin accès à la version la plus agressive du pickup intermédiaire.

Ford explique que la nouvelle gamme Ranger, incluant sa version Raptor, a été conçue pour répondre aux besoins non seulement de ceux qui ont besoin d'un camion pour le travail, mais aussi de ceux qui ont le sens de l'aventure. C'est pourquoi il a été ajouté plus d'espace dans la caisse pour transporter des VTT, des prises de courant pour alimenter un camping et plus de rangements dans l'habitacle.

Parallèlement, le nouveau Ranger - disponible au Canada en versions XL, XLT et Lariat avec 4 x 4 de série, et avec une cabine SuperCrew - est doté de technologies de remorquage telles que l'assistance Pro Trailer Backup Assist (PTBA) et le contrôleur de frein de remorque intégré; deux nouveaux ajouts à la gamme Ranger pour 2024.

Tout cela se combine pour rendre le remorquage jusqu'à 7 500 lb encore plus facile qu'auparavant. La charge de transport, quant à elle, peut aller jusqu'à 1 711 lb.

Ford Ranger XLT Sport 2024 blanche Photo : Ford

Le Ranger est propulsé par deux moteurs : un quatre cylindres turbocompressé EcoBoost de 2,7 litres développant 270 chevaux et 310 lb-pi de couple, et un V6 biturbo EcoBoost de 2,7 litres développant 315 chevaux et 400 lb-pi. Le Raptor passe à la vitesse supérieure en termes de puissance, puisqu'il est équipé de série d'un V6 biturbo EcoBoost de 3,0 litres développant 405 chevaux et 430 lb-pi.

Tous les modèles Ranger sont équipés d'une boîte de vitesses automatique à 10 rapports, mais le modèle Lariat est doté d'un levier de vitesses électronique, qui permet d'utiliser la fonction de stationnement automatique Active Park Assist 2.0. C'est également le levier électronique qui permet l'installation du PTBA, qui facilite le remorquage en permettant aux conducteurs de faire reculer leur remorque en tournant simplement une molette montée sur le tableau de bord. Sur la route, le système d'angle mort du Ranger peut être programmé pour s'adapter à différents profils de remorques.

Pour améliorer la capacité du Ranger à remorquer, à transporter et à fonctionner dans des conditions tout-terrain difficiles, Ford a allongé la voie et l'empattement, renforcé le châssis entièrement caissonné et déplacé les amortisseurs arrière et leurs supports pour une meilleure conduite et un meilleur contrôle. Le Ranger dispose désormais d'une garde au sol de 10,4 pouces (le Raptor la surpasse avec 10,7 pouces) et d'angles d'attaque et de fuite améliorés, respectivement de 29,2 et 25,8 degrés.

L'arrière de Ford Ranger Lariat 2024 Photo : Ford

Les dimensions facilitent la conduite hors route et les nouvelles aides à la conduite améliorent le remorquage. Un repose-pieds intégré est installé derrière les roues arrière, une prise de courant de 400 watts en option, un compresseur d'air et une largeur accrue pour rendre la caisse de la camionnette plus utilisable. Le hayon a également été modifié, empruntant des caractéristiques au F-150 sous la forme d'une règle intégrée et de poches pour les pinces.

Pour compléter la caisse du pick-up en matière de transport, l'habitacle est plus pratique avec davantage de rangements sous les sièges, des dossiers de sièges rabattables à plat, des poches de porte plus grandes et une deuxième boîte à gants en option.

Habitacle de Ford Ranger Lariat 2024 Photo : Ford

Ford a également amélioré l'intérieur avec des matériaux de meilleure qualité ainsi qu'un combiné d'instruments de 8 pouces de série et de 12 pouces en option, ainsi qu'un écran d'infodivertissement de 10,1 pouces qui peut s'étendre jusqu'à 12. Il affiche le système d'infodivertissement SYNC4 de Ford, Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu'un modem 4G LTE. Les données tout-terrain et la navigation apparaissent ici, mais pour rendre le système plus accessible, les commandes de climatisation et le volume sont contrôlés par des boutons traditionnels. Ceux qui utilisent régulièrement des gants de travail n'ont donc rien à craindre.

Sur le plan stylistique, le Ranger 2024 se distingue par de nouveaux phares et feux arrière en forme de "pince en C", des passages de roues élargis et une large inscription RANGER sur le hayon.

Bien sûr, si vous voulez quelque chose d'un peu plus accrocheur, il y a toujours...

Ford Ranger Raptor 2024 noir Photo : Ford

Ford Ranger Raptor 2024

...le Ranger Raptor, plus puissant et un peu plus tape-à-l'œil, axé sur le tout-terrain.

Comme le F-150 Raptor avant lui, le Ranger Raptor a fait ses preuves dans l'éprouvante course tout-terrain Baja 1 000. Il est équipé d'amortisseurs Fox Live Valve Internal Bypass de 2,5 pouces infusés au téflon pour un fonctionnement plus doux et une réduction de la chaleur. Il y a également une plaque de protection avant et une protection accrue pour la boîte de transfert, le moteur et le réservoir de carburant afin que vous puissiez lancer le Ranger Raptor dans les dunes avec abandon et ne pas vous en soucier.

En plus de la puissance accrue, le moteur de 3,0 L ajoute un mode de conduite Baja avec un système anti-lagage de type rallye pour que les turbines continuent de tourner même après avoir coupé l'accélérateur, ce qui permet de mieux tirer les trous et d'améliorer les sorties de virage. Toute cette puissance est transmise par un train de pneus tout-terrain BF Goodrich KO3 de 33 pouces montés sur des jantes de 17 pouces compatibles avec le verrouillage des roues. Il n'est pas surprenant que le Ranger Raptor soit plus haut et qu'il ait de meilleurs angles d'approche, de départ et de rupture que le Ranger ordinaire.

Design extérieur de Ford Ranger 2024 Photo : Ford

Comme si ces pneus et cette hauteur de caisse accrue ne suffisaient pas à distinguer le modèle Raptor des autres Ranger, il reçoit également des phares à LED, une large calandre ornée de l'inscription FORD, une couleur extérieure unique Shelter Green, un pare-chocs avant en acier avec crochets de remorquage et des ailes évasées avec des aérations fonctionnelles.

À l'intérieur, nous trouvons un volant sport avec des palettes de changement de vitesse en magnésium, des garnitures Code Orange, des sièges Ford Performance améliorés et six commutateurs d'accessoires au plafond. En plus de toutes ces capacités tout-terrain, le Raptor bénéficie toujours du PTBA, d'un écran d'infodivertissement de 12 pouces de série, d'un combiné d'instruments de 12,4 pouces et d'un système audio Bang & Olufsen.

Le camion Ranger est proposé à partir de 41 255 $ en fonds canadiens, le Ranger Raptor à partir de 77 805 $ (plus 2 095 $ de frais). Les Ford Ranger et Ranger Raptor 2024 seront assemblés à Wayne, dans le Michigan, et devraient arriver chez les concessionnaires dans le courant de l'été.