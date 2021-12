Toyota y est allé d’une présentation monstre hier portant sur son avenir en matière d’électrification. La présentation comprenant un aperçu de plusieurs nouveaux concepts électriques qui seront développés sous les bannières Toyota et Lexus. Nous avons jeté un coup d’œil plus approfondi hier sur un des véhicules présentés, le Compact Cruiser EV.

Un autre véhicule a retenu notre attention et mérite qu’on s’y attarde, soit une camionnette électrique qui reposait aux côtés dudit concept lors du dévoilement.

Toyota a déjà déclaré qu’elle envisageait la construction, un jour, d’une camionnette électrique. La présence du modèle vient confirmer que la compagnie fait plus qu’y penser. Même que la création semble très près de la production, beaucoup plus que le Concept Cruiser, par exemple.

Bien sûr, aucune information n’est disponible en ce moment à propos de ce véhicule. Son format semble relativement compact. Est-ce que Toyota aurait en tête de reprendre la stratégie de Ford avec un modèle un peu plus petit ? Vos estimations valent les nôtres. Le produit semble aussi s’inspirer de la ligne TRD Pro, comme en témoignent ses pneus tout-terrain.

Ou, plus simplement, serions-nous en présence d’une future version électrique du Tacoma ?

Photo : Toyota Le concept Toyota Pickup EV, img. 2

C’est la beauté de la chose dans l’industrie automobile lorsqu’on nous montre un produit sans nous en dire trop à propos de ce dernier ; ça laisse place à la spéculation.

Ce qui est certain, c’est que ça va bouger dans ce segment pour la compagnie au cours des prochaines années et que les consommateurs pourront assurément compter sur une camionnette électrique de plus lorsque viendra le temps de faire leurs emplettes.

Un autre dossier à suivre.

Photo : Toyota Le concept Toyota Pickup EV, img. 3

Photo : Toyota Le concept Toyota Pickup EV, img. 4