Les ventes électriques explosent chez General Motors

Si certains constructeurs ne vendent pas leurs modèles électriques au rythme escompté (qu’on pense à Mercedes-Benz, notamment), d’autres commencent à les écouler à un rythme fort intéressant. C’est le cas au sein de l’empire de General Motors (GM) où chaque nouveau trimestre nous fait vivre un nouveau record de livraisons de véhicules électriques.

Concrètement, les chiffres de ventes du troisième trimestre montrent que les modèles électriques de la marque ont le vent dans les voiles. Ajoutez à cela que la gamme de véhicules électriques de GM ne fait qu’accueillir de nouveaux joueurs et il est facile de comprendre pourquoi les résultats sont à la hausse et que l’heure est à la réjouissance.

Les chiffres

GM a vendu 32 095 véhicules électriques entre juillet et septembre de cette année. C’est le meilleur trimestre jamais enregistré par le constructeur avec ce type de modèles. En gros, les transactions ont augmenté de 40 % par rapport au deuxième trimestre, au cours duquel le constructeur avait vendu 21 930 véhicules électriques. Et c’est encore une plus grande progression par rapport au premier trimestre de cette année où GM avait écoulé 16 425 VÉ.

Conséquemment, ses parts de marché dans l’univers du véhicule électrique aux États-Unis sont passées de 6,5 % à 9,5 %, du premier au troisième trimestre de cette année.

Et imaginez, la Chevrolet Bolt EV n’est plus au menu. En fait, la compagnie en a vendu 168 exemplaires de juillet à septembre, des modèles restant en concession. Lorsque le produit fera un retour en 2026, il va contribuer à faire progresser les ventes.

Chevrolet Equinox EV, écusson | Photo : Chevrolet

En ce moment, celui qui joue ce rôle, c’est le nouveau Chevrolet Equinox EV. Au Canada seulement, on a vu ce modèle devancer la Tesla Model 3 pour les demandes de rabais gouvernementaux. Il s’avère populaire auprès de nos amis du sud, en raison de son prix et de ce qu’il propose en matière d’autonomie.

Chevrolet écoule aussi plusieurs Silverado EV. Les ventes ont quelque peu reculé entre les deuxième et troisième trimestres (2196 contre 1995), mais l’arrivée d’une version plus abordable et les débuts de la version électrique du GMC Sierra vont redonner un peu de vie au segment.

Même le GMC Hummer EV, dans toute son opulence, joue son rôle, lui qui est en voie de franchir la barre des 10 000 unités vendues cette année. Au cours du troisième trimestre seulement, il a enregistré la moitié de ses résultats jusqu’ici pour l’année.

Le Cadillac Lyriq | Photo : Cadillac

Et chez Cadillac, le Lyriq est en route vers 20 000 transactions cette année. L’Optiq, l’Escalade IQ, ainsi que le Vistiq doivent faire leurs débuts d’ici quelques mois au sein de la marque de luxe, ce qui va aussi avoir un effet sur les ventes. D’ailleurs, concernant le Vistiq, soyez certains de ne pas manquer notre présentation de ce modèle sous peu, alors que nous effectuerons un petit détour du côté de Détroit au début de la semaine prochaine pour assister à la présentation statique de ce modèle.

Avec sa gamme variée, et ses modèles qui sont offerts dans toutes les fourchettes de prix, la stratégie électrique de GM semble se diriger dans la bonne direction. Il faudra bien sûr surveiller les tendances, mais disons que ça regarde bien pour le moment.