Genesis dévoile sa prochaine G90

Il y a quelques jours, Genesis nous présentait quelques photos montrant l’extérieur de la G90 2023, le modèle de deuxième génération de sa berline phare. Le style a accroché l’œil de plusieurs et depuis, on attendait la suite des choses.

C’est une chose faite alors que la compagnie a dévoilé le reste de son bolide aujourd’hui. On en sait maintenant plus sur le groupe motopropulseur, la suspension, l’intérieur et les nombreuses fonctions qui seront proposées avec ce modèle lorsqu’il se pointera chez nous quelque part au cours de l’année 2022.

D’abord, mécaniquement, un seul organe va servir la G90, soit un V6 biturbo de 3,5 litres, lequel verra son travail associé à celui d’une transmission automatique à huit rapports. Avec la G80, ce bloc suggère 375 chevaux et 391 livres-pieds de couple, des chiffres que l’on devrait retrouver avec la G90. Une version tout électrique pourrait rejoindre la gamme, comme ce sera le cas pour la G80, mais pour le moment, Genesis n’a rien confirmé.

À la hauteur du châssis, on va profiter, en option, une suspension pneumatique qui va permettre d’abaisser la voiture à grande vitesse afin d’améliorer l’aérodynamisme. Elle pourra être relevée pour franchir un banc de neige ici et là. Les roues arrière seront aussi directionnelles, le tout pour une meilleure maniabilité. On parle d’un rayon d’action de quatre degrés. Des réglages jouant sur la fermeté de la pédale de frein seront également à la portée du conducteur.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Genesis Genesis G90 2023, intérieur

À bord, on vient d’avoir droit à nos premières images et sans surprise, le grand luxe est bien visible. Un immense écran domine la présentation (taille inconnue) et à la console, on retrouve les deux molettes présentes chez d’autres produits de la marque, une pour la sélection des rapports, l’autre pour l’accès au système multimédia.

Des touches uniques à ce genre de véhicule seront bien sûr de la partie, comme des sièges avant offrant le massage, un système de parfum pour l’habitacle, ainsi qu’une chaîne audio signée Bang & Olufsen comptant 23 haut-parleurs. La G90 sera également capable de télécharger ses mises à jour. Les conducteurs pourront même accéder à la voiture grâce à leurs empreintes digitales plutôt qu’une clé.

Pour le reste, nous allons en savoir plus sur les versions de la G90 qui nous seront réservées lorsque le modèle sera sur le point de débarquer chez nous. Les prix nous seront aussi communiqués à ce moment.

Photo : Genesis Genesis G90 2023, tableau de bord

Photo : Genesis Genesis G90 2023, de haut