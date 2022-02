Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2.5T 2022, avant

Auto123 met à l’essai le Genesis GV70 2.5T 2022.

Cinquième modèle du fabricant coréen à joindre la gamme canadienne de la marque de luxe coréenne, le Genesis GV70 constitue ce qui pourrait être l'une des meilleures bonnes affaires sur le marché actuellement. Les VUS de luxe continuent de gagner des parts de marché, occupant l'espace autrefois occupé par des berlines de taille similaire, et le GV70 en offre beaucoup pour le prix demandé, c’est incontestable.

Après avoir conduit le modèle avec le moteur V6 plus tôt en 2021, voici une belle occasion de tester la variante de « base », celle munie du moteur 2.5T 4-cylindres turbo.

Le GV70 débute à 49 115 $. À ce tarif, vous allez quand même en avoir pour votre argent. Nous énumérerons quelques caractéristiques plus bas, mais dites-vous que vous ne serez pas en manque. Notre modèle d’essai avait l’option « Advanced Plus » pour un prix avant taxes de 59 115 $.

Dans cette gamme de véhicules, les concurrents sont nombreux et variés. On peut mettre le GV70 dans la gamme des Lexus NX (prix de départ, 50 010 $), BMW X3 (55 942 $), Audi Q5 (50 700 $) et Mercedes-Benz GLC (54 195 $). À noter que tous ces prix incluent les frais de préparation qui sont également calculés dans le prix du GV70. À noter aussi que le GV70 est le seul du groupe à afficher un prix de départ sous les 50 000 $. Et comme mentionné, à ce prix, le VUS de Genesis est déjà très bien garni.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2.5T 2022, intérieur

À l'intérieur

Le GV70, même en entrée de gamme, offre un équipement de série riche et varié. Il y a, par exemple, des sièges à réglage électrique en 12 directions et chauffants à l’avant, une climatisation automatique, des sièges arrière inclinables, une clé intelligente à distance et un hayon électrique avec ouverture mains libres. Un écran tactile HD de 14,5 pouces gère le système d'infodivertissement, il y a une navigation par satellite ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto, un système audio à neuf haut-parleurs et enfin une recharge sans fil.



Franchement, on est bien ici avec le modèle d’entrée de gamme. Quand d’autres n’hésitent pas à vous facturer certaines de ces options à plusieurs milliers de dollars supplémentaires, Genesis est généreux en ce qui a trait à ses produits, le GV70 en chef de file. Ceci se traduit donc par un confort à bord et un silence de roulement exemplaire.

À l’arrière, on n’est pas en manque de place. Les occupants de grande taille auront suffisamment de place au niveau des jambes et de la tête. L'espace cargo est dans la moyenne du segment avec 542 litres, ce qui est largement suffisant pour transporter les bagages de quatre adultes. Si vous avez besoin de plus de places, vous obtenez 1678 litres avec les sièges de la deuxième banquette rabattus.

Cependant, même s’il se débrouille bien, le GV70 ne se démarque pas de ses rivaux en terme d’espace de chargement. C’est ailleurs qu’il le fait.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2.5T 2022, écran, tableau de bord

Infodivertissement et connectivité

Dès la version de base, la vedette du spectacle est l’écran d'infodivertissement de 14,3 pouces. Il est large, clair et convivial, et il fonctionne très bien grâce à la molette même si cette dernière se confond facilement avec la molette de changement de vitesse qui se trouve juste en dessous. Parfois, au lieu d’accéder à l’infodivertissement, on change la sélection de vitesse, ou vice versa. Sans doute, quelques semaines d’usage et la confusion risque de disparaître. Mais au cours d’une petite semaine, les embuches persistaient à ce niveau. Par ailleurs, on note qu’Apple Carplay se manipule également très bien grâce à la molette.

Le chargement sans fil fonctionne bien même si on doit quand même utiliser un fil pour afficher CarPlay sur l’écran de la voiture. Espérons qu’à la prochaine édition du modèle, CarPlay et Android Auto ne nécessiteront plus l’utilisation d’un fil.

Sécurité et technologie

Dans tous les GV70, on compte huit coussins gonflables de série, dont un central entre les sièges avant. Ainsi, en cas de choc latéral, un coussin latéral central entre les occupants vient atténuer l’impact. Une suite complète de technologies de sécurité électronique est également de série, y compris la surveillance des angles morts, l'évitement de collision avant (détection de voiture/piéton/cycliste avec assistance de croisement), assistance au maintien de voie, alerte de trafic transversal arrière et régulateur de vitesse intelligent.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2.5T 2022, trois quarts arrière

Moteur

Bon, alors voici l’essentiel de la question avec cette variante entrée de gamme. Souffre-t-on au volant du GV70 pour avoir un « petit » moteur sous le capot ? Le 4-cylindres qui sert de moteur de base développe 300 chevaux et 311 lb-pi de couple, alors que le V6 produit 375 chevaux.

Nous avions déjà roulé avec le moteur 2.5T sur des modèles Kia plus petits que le GV70 et nous nous demandions s’il suffirait à la tâche. Nous pouvons vous confirmer que les 300 chevaux sont bien présents et en forme, le VUS qui répond très bien et reste vif dans tous les types de conduites. C’est inévitable, certains conducteurs vont s’ennuyer de la puissance brute qu’offre le V6 dans ce modèle, mais la puissance à disposition est largement suffisante pour la taille et le poids du GV70. Nous n’avons à aucun moment senti le besoin d’en recevoir plus que le moteur pouvait nous offrir.

Seul petit bémol concernant la consommation de carburant, nous l’avons trouvé un peu élevé terminant notre semaine à un peu plus de 12 L/100 km. Rappelons qu’avec le moteur 3.5-litres, nous avions terminé notre semaine à un peu moins de 14 L/100 km, pour à peu près le même parcours.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2.5T 2022, calandre

Le rapport qualité-prix

Genesis est entrée au Canada sans tambour ni trompette, mais il réussit à se frayer une place au milieu des rivaux allemands. On n’en voit pas beaucoup sur les routes, mais on peut vous dire que les automobilistes qui laissent tomber leur VUS allemand en faveur de ce modèle coréen risquent de ne rien regretter. En prime, ils auront presque certainement payé moins cher !

Globalement, ce GV70 est un véhicule qui vaut largement le détour et si vous êtes en train de magasiner dans le segment, vous devriez absolument jeter un coup d’œil au GV70. En plus d’offrir le confort d’un véhicule haut de gamme, ce modèle vous fait bénéficier de la garantie généreuse de Genesis, à savoir cinq ans ou 100 000 km, ainsi que de l’entretien régulier et d’un service de courtoisie gratuit pendant cinq ans.

Photo : Auto123.com Genesis GV70 2.5T 2022, profil

On aime

Moteur

Design

Équipement

Comportement

Garantie, avec l’entretien régulier inclus

Service de courtoisie inclus aussi

On aime moins

Les molettes mélangeantes

Prise fil pour Carplay / Android Auto

Consommation

Faible capacité de remorquage

La concurrence principale

Acura RDX

Audi Q5

BMW X3 / X4

Buick Envision

Cadillac XT5

Infiniti QX50 / QX55

Lexus NX

Lincoln Corsair

Mercedes-Benz GLC

Volvo XC60

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2.5T 2022, arrière